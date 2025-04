Českí lídri reagujú na úmrtie pápeža Františka: Bol hlasom súcitu, spravodlivosti a nádeje v nepokojnom svete

pápež František (Zdroj: SITA/AP Photo/Andrew Medichini)

PRAHA - Pápež František bol hlasom súcitu, spravodlivosti a nádeje v nepokojnom svete. Na sieti X to uviedol minister zahraničia Ján Lipavský (nestr. ). Podľa predsedníčky Snemovne Markéty Pekarovej Adamovej (TOP 09) otvoril František doteraz tabuizované témy cirkvi s ľudskosťou a inšpiroval snahou o dialóg. Pápež dnes ráno zomrel vo veku 88 rokov.

"Odchod pápeža Františka je veľkou stratou. Bol to muž, ktorý otvoril doteraz tabuizované témy cirkvi s ľudskosťou a inšpiroval snahou o dialóg," uviedla Pekarová Adamová. "S hlbokým zármutkom som prijal správu o úmrtí pápeža Františka. Bol hlasom súcitu, spravodlivosti a nádeje v nepokojnom svete. Úprimnú sústrasť veriacim aj všetkým, ktoré jeho slová a činy inšpirovali. Česť jeho pamiatke," uviedol šéf diplomacie Lipavský.

Predseda KDU-ČSL a minister pôdohospodárstva Marek Výborný ocenil na Františkovi jeho ľudskosť, otvorenosť a pochopenie pre každého človeka. "Pre cirkev aj pre svet znamenal veľa pozitívneho," poznamenal. Podľa ministra pre európske záležitosti Martina Dvořáka (STAN) pápež usiloval o to, aby sa cirkev so cťou posunula do 21. storočia.

"Slúžil tomu, čomu veril. Slúžil do posledného dňa svojho života a zomrel v službe. Úctyhodný život aj práca. Nech odpočíva v pokoji," napísal bývalý minister financií Miroslav Kalousek, niekdajší predseda ľudovcov a TOP 09.

Pápež trpel v poslednom čase vážnymi chorobami, medzi februárom a marcom bol viac ako mesiac v nemocnici. V nedeľu krátko pozdravil veriacich pri kázni Urbi et orbi (Mestu a svetu). Na čele katolíckej cirkvi bol osemdesiatosemročný pápež, ktorý pochádzal z Argentíny, 12 rokov.

Pápež prejavoval starosť o tých, ktorí trpia akoukoľvek nespravodlivosťou, myslí si Fiala

Pápež František prejavoval veľkú starosť o tých, ktorí trpia akoukoľvek nespravodlivosťou, vyžarovala z neho ľudskosť a pokora. Na sieti X to uviedol premiér Petr Fiala (ODS), ktorého v júni 2022 pápež prijal v Apoštolskom paláci vo Vatikáne. František dnes ráno zomrel vo veku 88 rokov.

"Bol to muž hlbokej viery, ktorý sa snažil premieňať cirkev tak, aby mohla lepšie plniť svoje poslanie v súčasnej spoločnosti. Prejavoval veľkú starosť o tých, ktorí trpia akoukoľvek nespravodlivosťou, vyžarovala z neho ľudskosť a pokora," uviedol Fiala.