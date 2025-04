Orbán chce do pol roka uzavrieť obchodnú dohodu s USA: Cieľom je zmierniť dopad amerických ciel

Viktor Orbán (Zdroj: SITA/Kenzo Tribouillard, Pool via A)

BUDAPEŠŤ - Maďarsko očakáva, že do šiestich mesiacov podpíše obchodnú dohodu s USA, ktorá by mu mohla pomôcť kompenzovať vplyv ciel prezidenta Donalda Trumpa. Uviedol to vo štvrtok (17. 4.) neskoro večer pre web www.ot.hu maďarský premiér Viktor Orbán. Informuje o tom agentúra Reuters.