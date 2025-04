Jasný odkaz Orbána Tuskovi! Maďarsko z Európskej únie neodíde

Viktor Orbán (Zdroj: SITA/AP Photo/Omar Havana)

„Drahý Donald, nerobte si príliš veľké nádeje. Maďarsko z EÚ neodíde. Spolu s Patriotmi pre Európu (stranícka skupina v Európskom parlamente, pozn. TASR) ju pretvoríme, aby sme ju obnovili na takú, aká bola kedysi, keď do nej Poľsko a Maďarsko vstúpili,“ napísal Orbán v príspevku na X.

„Vtedy bruselskí byrokrati slúžili ľuďom namiesto sebe. Vtedy bruselskí byrokrati nezasahovali do vnútropolitických diskusií členských štátov, ako to robia v Poľsku a Maďarsku v súčasnosti,“ dodal Orbán. Maďarský premiér v stredu vyhlásil, že jeho krajina by v roku 2004 pravdepodobne do EÚ nevstúpila, keby blok v tom čase vyzeral ako dnes.