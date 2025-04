Korupcia je v Bulharsku problémom dlhé roky: Vláda ustála ďalšie hlasovanie o nedôvere

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Poslanci jednokomorového 240-členného Národného zhromaždenia návrh zamietli pomerom hlasov 130:72. Stranu MEČ pri hlasovaní podporili aj strany Obnova a Veľkosť, z ktorých prvá menovaná iniciovala na začiatku apríla predošlý pokus o vyslovenie nedôvery. Vláda vedená premiérom Rosenom Žeľazkovom najnovšie hlasovanie, rovnako ako už to predošlé, odsúdila ako pokus o zmarenie snahy Bulharska prijať začiatkom roka 2026 euro a upevniť tak európsku integráciu tejto krajiny.

Návrh na vyslovenie nedôvery nepodporilo najsilnejšie parlamentné opozičné zoskupenie, prozápadná reformistická koalícia Pokračujeme v zmene - Demokratické Bulharsko (PP-DB), a to napriek svojej deklarovanej priorite bojovať proti korupcii, uvádza AP. PP-DB to odôvodnila tým, že pred pripravovanou správou Európskej komisie o snahe Bulharska vstúpiť do eurozóny je potrebné sa vyhnúť destabilizácii vlády. „Akékoľvek hlasovanie o vyslovení nedôvery pred vstupom Bulharska do eurozóny nie je hlasovaním o zvrhnutí vlády, ale hlasovaním o zastavení jej proeurópskeho smerovania,“ povedal poslanec z tejto aliancie Venko Sabrutev.

Boj s korupciou

Korupcia je v Bulharsku problémom dlhé roky, pričom zasahuje do každodenného života, približuje AP a vymenúva príklady ako nečestné verejné obstarávanie, neriadený lobing, kupovanie hlasov pri voľbách či majetkové podvody. Boj s korupciou tam podľa tejto agentúry komplikuje stav súdnictva, ktoré mnohí Bulhari obviňujú z podriaďovania sa záujmom politikov.