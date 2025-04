V stredu rokovali predstavitelia Vlády SR: Tieto návrhy schválili

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Slovensko by mohlo pristúpiť k dohovoru o policajnej spolupráci pre juhovýchodnú Európu. Týmto krokom by mohlo dôjsť k zefektívneniu medzinárodnej spolupráce v oblasti automatickej výmeny údajov o DNA, daktyloskopických údajov a údajov o evidencii vozidiel. Vyplýva to z návrhu Ministerstva vnútra SR na prístup k tomuto dohovoru, ktorý v stredu schválila na rokovaní vláda SR.