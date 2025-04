Nový Trumpov plán pre ukončenie vojny! S TÝMTO nikto nerátal: TAKTO môže skončiť Ukrajina

Nový plán USA na rozdelenie Ukrajiny. Rusi by dostali východnú časť. (Zdroj: TASR/AP/Mark Peterson)

WASHINGTON – Mierové rokovania, ktoré by ukončili roky bojov na Ukrajine, sa zdajú byť blízko a zároveň ďaleko. Rusko a Ukrajina už ustúpili od niektorých svojich požiadaviek, ale podpis zmluvy, ktorá by oficiálne nastolila mier je stále v nedohľadne. Navyše USA, ako tretia strana, ktorá tvorí most medzi aktérmi konfliktu, prišla s novým návrhom pre Ukrajinu.