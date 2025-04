Drony odhalili ŠOKUJÚCU realitu: Rusi posielajú do boja ZRANENÝCH vojakov! Ľutujú ich aj Ukrajinci

Rusi už nasadzujú do bojov aj vojakov o barlách. (Zdroj: Facebook/Військова частина 3017 Національної гвардії України)

Ruská armáda čelí krutej realite z nedostatku vojakov. Musela sa preto uchýliť k drastickým činom. Zranení vojaci, ktorí by boli za iných okolností už dávno vyradení z boja, zostávajú na fronte napriek tomu, že ani zďaleka nie sú pripravení po fyzickej stránke. Ľutuje ich aj vojak Anatolij z ukrajinských radov.

Do boja nasadzujú zranených

Čísla padlých vojakov na oboch stranách konfliktu neustále pribúdajú. Štatistiky však nemožno nezávisle overiť, pretože boje stále pokračujú. Ako informuje CNN Prima News, nedostatok ruských vojakov je už viac ako očividný, pričom Rusom pomáhajú dopĺňať počty aj Severokórejci či najatí žoldnieri z Číny.

O nedostatku vojakov na ruskej strane hovoria aj uverejnené videá. Pred útokom tam uteká ruský vojak o barlách.

"Už minimálne rok za nami posielajú takéto prápory kriplov. Tiež máme obrovské straty, ale svojim zraneným vojakom dávame čas na zotavenie. Ale Rusko? Nemá úctu k ľudskému životu, inak to neviem ani vysvetliť," poznamenal ukrajinský vojak Anatolij.

S nedostatkom vojakom však už zápasí aj Ukrajina. Ako Anatolij ďalej poznamenal, pomohlo by, keby sa do vlasti vrátili všetci tí, ktorí utiekli do zahraničia.