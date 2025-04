Ďalší globálny extrém, počasie sa muselo zblázniť: Na Sibíri namerali 30 stupňov! Čo bude ďalej?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

MOSKVA - Juh Sibíri zachvátilo extrémne teplo. Teploty presiahli 30 stupňov Celzia, čo je v tejto oblasti bezprecedentné – a to už v prvej polovici apríla. Odborníci varujú, že ide o ďalší dôkaz meniacej sa klímy, ktorá prepisuje pravidlá počasia.

Sibír v horúčavách

Mrazivé stepi, nekonečné tajgy a permafrost? Zabudnite. Juh Sibíri momentálne čelí teplotám, ktoré by skôr patrili do horúceho leta než do prvých aprílových týždňov. Podľa portálu Pogoda tam v posledných dňoch teplomer šokujúco ukázal hodnoty nad 30 °C.

Meteorológovia to označujú jasne – „meteošok“.

„Za celé desaťročia meraní sme v prvej polovici apríla takéto teploty ešte nezažili,“ uviedol šéf tamojšieho meteorologického centra Alexander Šuvalov, ktorý o situácii informoval prostredníctvom svojho telegramového kanála.

Rekord padol v Altaji. A bolo horšie než v stredomorí

Najvyššiu teplotu – 31,7 °C – zaznamenali v oblasti Altaj. V susednom Chakasku a priemyselnom meste Kemerovo sa ortuť teplomera šplhala k hranici 30 °C. Ide o teploty, ktoré by boli nezvyčajné aj pre letný júl, nieto ešte pre začiatok apríla v regióne známeho tuhými zimami.

Šuvalov vysvetlil, že príčinou tejto extrémnej výkyvky je netypický pohyb studeného vzduchu v európskej časti Ruska. Ten vytlačil horúci vzduch zo Strednej Ázie až na juh Sibíri. Výsledok? Tropické teploty na miestach, kde ešte pred mesiacom panoval mráz.

Pokoj netrvá večne. Prichádza studená sprcha

Dobrá správa pre milovníkov sibírskej zimy – táto anomália nebude trvať dlho. Podľa meteorológov už čoskoro dorazí studený front, ktorý so sebou prinesie prudké dažde a silný nárazový vietor. Teploty by mali klesnúť o 15 až 20 °C.

Extrémy sa šíria naprieč Áziou

Sibír však nie je jediným miestom, kde sa príroda zbláznila. Podľa portálu iMeteo extrémne teplé počasie zasiahlo aj ďalšie ázijské krajiny – Turkménsko, Uzbekistán a dokonca aj Čínu. Tam meteorológovia tento rok už namerali teploty presahujúce 40 °C.

Ešte pred pár rokmi by boli takéto hodnoty v apríli nemysliteľné – patrili výlučne letným mesiacom. Dnes sa však klimatické vzorce menia. A príroda nám to pripomína čoraz častejšie.