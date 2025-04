Počasie sa opäť zblázni! Slnečný Veľkonočný pondelok vystrieda studený VIETOR a DÁŽĎ

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA – Ako sme si už počas apríla zvykli, teploty v priebehu tohto mesiaca kolíšu, pričom zmena môže prísť aj v rámci jedného dňa. Sviatočný veľkonočný pondelok strávili viaceré rodiny v prírode na čerstvom vzduchu. Mnohí zvolili tričká, pretože vyššie teploty to umožňovali. Leto je ale ešte ďaleko a pripomenú nám to nadchádzajúce dni.

Slovensko čaká v najbližších dňoch ďalšie ochladenie. Dnešný sviatočný deň bol výnimkou oproti tomu, čo prichádza. Už v noci na utorok sa majú na viacerých častiach našej krajiny objaviť búrky. Podľa imeteo.sk boli avizované už skôr, ale dážď napokon očakávame až od utorkovej noci.

Ochladenie zo Západu

Rozsiahly front by mal prísť smerom zo Západu od Rakúska, pričom bude postupovať aj Českou republikou a Poľskom. V Nemecku, ktoré sa ochladeniu taktiež nevyhlo, udrelo počas noci vyše 50-tisíc bleskov. Hlavná búrková línia nás ale minie.

Studený front má v noci prejsť cez Západ do strednej časti Slovenska, pričom najviac zrážok sa dá očakávať vo Vysokých a Nízkych Tatrách. Aprílové počasie ale prináša veľké výkyvy počasia. Najhoršie má byť vo štvrtok, ale dovtedy sa môže predpoveď ešte zmeniť.

Utorok

V utorok bude na väčšine územia Slovenska premenlivá oblačnosť, kde sa budú striedať prehánky a búrky. Maximálna denná teplota vystúpi na 24 stupňov Celzia. Fúkať bude juhovýchodný vietor s rýchlosťou do 25 km/h, no neskôr sa rýchlosť zvýši.

SHMÚ vydalo výstrahy pre celý Košický a Prešovský kraj, pre takmer celý Banskobystrický kraj aj pre okresy Levice a Liptovský Mikuláš. Na niektorých miestach by mohlo spadnúť za 30 minút 20 až 40 milimetrov zrážok. Nárazy vetra by mohli dosahovať 65 kilometrov za hodinu a pridať by sa mohli aj krúpy.

"Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie," uviedli meteorológovia.

Ako dodali, silný dážď by mohol spôsobiť prechodný vzostup vodných hladín a výskyt povodňových úkazov mimo tokov. Vietor zase môže vytvoriť škody menšieho rozsahu a krúpy by mohli poškodiť vegetáciu. "Súvislá vrstva krúp na komunikácii môže prechodne obmedziť cestnú premávku," varoval SHMÚ. Výstrahy predbežne platia v utorok od 13.00 h do 21.00 h.

Streda

V polovici skráteného pracovného týždňa očakávame mierne zníženie teploty o dva stupne Celzia, pričom na horách bude do 13 stupňov. Jasno až polojasno, no na mnohých miestach búrková aktivita. Zvýši sa aj rýchlosť vetra, a to na 40 km/h.

Štvrtok

S príchodom víkendu sa má búrková aktivita znížiť. Teplota sa bude držať od 17 do 23 stupňov Celzia. Sila vetra sa nezmení, no búrkovú aktivitu už miestami vystriedajú miernejšie prehánky.

Piatok

Na tento deň je hlásená veľká oblačnosť až zamračené a na mnohých miestach bude pršať. Rýchlosť vetra sa zníži na 30 km/h, no výraznejšie sa ochladí (12 až 16 stupňov Celzia).

Víkend

V sobotu nás čaká premenlivá oblačnosť a na severe miestami snehové prehánky. Teplota bude stále klesať, pričom jej maximum sa dá očakávať do 9 stupňov Celzia. Rýchlosť vetra do 30 km/h.

Nedeľa bude už viac slnečná, ale teploty nevyskočia nad 10 stupňov. Pre tento deň už nie sú hlásené žiadne zrážky a zníži sa aj rýchlosť vetra na 25 km/h.

Na horách bude počas celého týždňa o päť až šesť stupňov menej ako je predpokladaná najvyššia teplota počas daného dňa.