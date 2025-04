Obrovská rodinná tragédia: Pitbull ochraňoval bábätko, potom prišiel skrat! Dohrýzol ho na smrť

Pes bábätko najprv ochraňoval. (Zdroj: Reddit)

COLUMBUS - Malá Elizah trávila so psom každý deň. Bol jej tieňom, verným spoločníkom, tichým ochrancom. A predsa to bol práve on, kto ju pripravil o život. V americkom štáte Ohio sa odohrala tragédia, ktorá láme srdcia a otvára bolestivú diskusiu o bezpečnosti detí v blízkosti psov bojových plemien.

Bola jeho svetlom. On jej koncom

Sedemmesačná Elizah Turner prišla o život po útoku jedného z troch pitbullov, ktoré žili v domácnosti jej rodiny v meste Columbus. O otrasnej udalosti ako prvý informoval denník New York Post.

Rodičia dievčatka, Mackenzie Copley a Kameron Turner, zverejnili srdcervúce vyhlásenia na sociálnych sieťach, kde sa lúčili so svojou dcérou – a zároveň s nepochopiteľnou stratou dôvery v tvora, ktorého považovali za člena rodiny. „Bola to Elizahina spriaznená duša. Sledoval ju všade. Bol jej tieňom,“ napísala zlomená matka.

Na jednom z dojemných záberov, ktoré zverejnila, leží Elizah so psom na gauči – hlavou opretá o jeho čelo, pokojne, s bezhraničnou dôverou. O to strašnejší je kontrast so slovami, ktoré nasledovali: „Nikdy to nepochopím. Som stratená. Zlomená.“

Zobraziť galériu (2) (Zdroj: Mackenzie Copley/Facebook)

Smrtiaci zlomok sekundy

Presné okolnosti útoku zatiaľ nie sú známe. Polícia uviedla, že jeden zo psov – zatiaľ nie je isté ktorý – náhle zaútočil na dieťa. Situácia sa v priebehu niekoľkých okamihov zmenila na nočnú moru. Dievčatko zomrelo ešte pred príchodom záchranných zložiek.

Zásah polície bol okamžitý. Všetky tri pitbully skončili v starostlivosti Franklin County Animal Control. O ich ďalšom osude sa rozhodne až po ukončení vyšetrovania.

„Ako mám bez nej žiť?“

Zronený otec Kameron Turner napísal na Facebooku vetu, ktorá vystihuje nepomenovateľnú bolesť rodiča: „Život je taký nespravodlivý. Ako mám bez nej ďalej žiť?“

Elizah podľa rodičov žiarila šťastím. Jej smiech napĺňal domov, jej úsmev rozjasňoval deň. Mala len sedem mesiacov.

Polícia: Tragédia bez slov

Aj skúsení policajti priznali, že im došli slová. „Väčšina z nás sú rodičia. Nedokážeme si ani predstaviť, čo tá rodina prežíva,“ povedal hovorca columbijskej polície pre televíziu WBNS. Prípad označil za tragickú nehodu.

Tragédiu však sprevádza nepríjemná otázka: Ako sa z oddaného psa môže stať vrah? A dá sa tomu vôbec predísť?