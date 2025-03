Útok medvedice v Malej Fatre: Prípad prešetrujú ochranári s políciou

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BELÁ - V Malej Fatre došlo v piatok (21. 3.) k útoku medvedice na muža. Prípadom sa zaoberá Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR v súčinnosti so správou Národného parku Malá Fatra a Políciou SR. Potvrdili to z odboru komunikácie a propagácie ŠOP SR.

V pondelok od ranných hodín vykonávali obhliadku terénu a monitorovali miesto útoku medvedice na muža pri obci Belá v Národnom parku Malá Fatra. "V predmetnej lokalite boli umiestnené monitorovacie zariadenia, výstražné tabule upozorňujúce na možný výskyt jedincov medveďa hnedého a informačné tabule upozorňujúce na 3. stupeň ochrany, kde je pohyb osôb povolený len po vyznačených turistických trasách a vodenie psov je dovolené len na vôdzke," uviedli zo ŠOP SR.

Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kuffa na sociálnej sieti uverejnil video z fotopasce zachytávajúce tento incident. K videu uviedol, že muž bojoval o život tým, že zaťal medveďovi sekeru do hlavy. Iniciatíva My sme les upozornila, že napadnutý muž sa pohyboval mimo turistického chodníka, pričom nie je jasné či na to mal povolenie. Podotkla tiež, že mal voľne pusteného psa, ktorý mohol vyprovokovať obrannú reakciu medvedice. V národnom parku je pohyb psa bez vôdzky zakázaný. Incident sa odohral pred fotopascou, čo podľa aktivistov môže naznačovať lákanie zvierat za účelom snímania.