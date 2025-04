Bulharsko uviedlo do služby prvú zo 16 nových stíhačiek F-16 od USA

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Pavel Neubauer)

SOFIA/GRAF IGNATIEVO - Na bulharskej leteckej základni Graf Ignatievo v sobotu slávnostne zaradili do výzbroje ozbrojených síl prvú zo 16 nových stíhačiek F-16 Block 70, ktorú si Sofia objednala v Spojených štátoch. Ďalších sedem stíhačiek má byť dodaných do konca roka 2025. Informovala o tom agentúra AFP a portál novinite.bg.

Na slávnostnom ceremoniáli sa zúčastnili bulharský premiér Rosen Žeľazkov, minister obrany Atanas Zaprianov a náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Emil Eftimov. USA zastupovali námestník ministra obrany pre NATO a európske záležitosti David Baker a úradujúca americká veľvyslankyňa v Bulharsku Susan Falatko. Prítomný bol aj Mike Shoemaker ako zástupca výrobcu stíhačiek - firmy Lockheed Martin.

„Toto lietadlo je symbolom strategického partnerstva, ktoré máme s USA nielen v oblasti obrany, ale aj v oblasti energetiky. Vytvára záruky pre našu národnú bezpečnosť a pre bezpečnosť v tomto regióne na východnom krídle NATO,“ povedal v príhovore Žeľazkov. Zaprianov poznamenal, že tento rok bude pre obranu Bulharska významný, pretože okrem nových lietadiel začínajú prichádzať aj bojové vozidlá pre pozemné sily.

So stíhačkami F-16 bude Bulharsko silnejším a schopnejším spojencom

„Prezident (USA Donald) Trump nastúpil do úradu s jasnou víziou - dosiahnuť mier prostredníctvom schopnosti byť silný. Čím silnejší budete, tým silnejšie bude NATO a Spojené štáty,“ uviedol Baker. So stíhačkami F-16 bude Bulharsko silnejším a schopnejším spojencom, pripraveným prevziať väčšiu zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť. „To neznamená, že Spojené štáty sa sťahujú, ale že Bulharsko robí krok vpred," dodal.

Kontrakt na nákup ôsmich viacúčelových stíhačiek F-16 približne 2,4 miliardy eur uzavrelo Bulharsko s americkou stranou v lete 2019. Plány na dodanie prvých strojov už v roku 2023 však oddialila pandémia ochorenia COVID-19. Medzitým v roku 2022 bulharská vláda podpísala zmluvu s americkou spoločnosťou Lockheed Martin na nákup ďalších ôsmich stíhačiek F-16, ktoré by malo Bulharsko dostať do konca roka 2027. Bulharsko, ktoré vlani oslávilo 20. výročie vstupu do NATO, z politických a finančných dôvodov dlho odkladalo modernizáciu svojho letectva, tvoreného zastaranými stíhačkami MiG-29 sovietskej výroby. Plány však urýchlila invázia ruských síl na Ukrajinu vo februári 2022. Bulharsko v súčasnosti vynakladá na obranu viac ako dve percentá HDP.