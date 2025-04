Vláda mu zakázala spievať! Zákaz piesní o obchodovaní s drogami vyvolal roztržku na koncerte v Mexiku

(Zdroj: Getty Images)

Kontroverzný podžáner mexickej hudby „narco-corrido“, ktorý vyzdvihuje skutky neslávne známych obchodníkov s drogami v krajine, prekvitá na digitálnych platformách. Jeho popularita sa zvyšuje vďaka príbehom o tom, ako sa človek dostane z biedy k bohatstvu. Zakázaný je vo viacerých mexických štátoch. Tieto balady si získali pozornosť aj prezidentky Klaudie Sheinbaumovej, ktorá v uplynulých dňoch vyhlásila hudobnú súťaž „za mier a proti závislostiam“ v snahe postaviť sa popularite piesní medzi mladými ľuďmi v Mexiku a Spojených štátoch.

Vypukol chaos

V meste Texcoco, približne 25 kilometrov od metropoly Mexiko, kde Conqiruez koncertoval, vypukol v sobotu ráno miestneho času chaos, keď spevák povedal davu, že nemôže spievať svoje populárne piesne oslavujúce vodcov drogového kartelu Sinaloa. Ten patrí k najvplyvnejším zločineckým organizáciám v Mexiku.

Podľa správ médií aj videí zverejnených na sociálnej sieťach vidieť, ako spevák vysvetľuje situáciu publiku. „Je to zákon, ktorý sa musí dodržiavať... Tiež sa cítim zle, že nespievam to, čo chcete počuť,“ povedal Conriquez. Čo začalo ako bučanie čoskoro prerástlo do hádzania predmetov a piva na speváka a jeho kapelu, ktorí museli opustiť pódium. Na plošinu neskôr vtrhlo takmer 20 ľudí a zničili hudobné nástroje a zvukovú aparatúru.

Spevákov manažér Freddy Perez na sieti Instagram uviedol, že Conriquez sa držal vládneho nariadenia, a vyčíňanie účastníkov koncertu označil za násilný útok. „Ľudia reagovali veľmi zle, ničili nástroje a zvukové vybavenie,“ dodal. Incident potvrdila aj vláda štátu Ciudad de México s tým, že nikto neutrpel zranenie, a vyzvala, aby sa na verejných podujatiach „neschvaľovalo násilie, spomínanie osôb spojených s trestnými činmi alebo užívaním drog“.