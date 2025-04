Kuriózna nehoda v JAR: Tučniak spôsobil pád vrtuľníka krátko po štarte

Ilustračné foto (Zdroj: thinkstock.com)

Kuriózna nehoda, ku ktorej došlo krátko po štarte z Vtáčieho ostrova pri pobreží provincie Východné Kapsko, sa skončila zničeným vrtuľníkom, no pilot, spolucestujúci aj samotný tučniak vyviazli bez zranení.

Podľa správy úradu mal vrtuľník vykonať letecký prieskum ostrova. Po jeho ukončení pristál, aby prepravil jedného z okuliarových tučniakov, ktorí na ostrove žijú, na pevninu. Odborník na vtáctvo, ktorý let absolvoval spolu s pilotom, umiestnil tučniaka do krabice, ktorú držal na kolenách, no nijako ho v nej nezaistil.

Po štarte, keď sa vrtuľník nachádzal približne 15 metrov nad zemou, škatuľa odborníkovi skĺzla z lona, tučniak vypadol a prepol jeden z ovládacích prepínačov. Vrtuľník sa prevrátil, začal padať, narazil vrtuľou o zem a zrútil sa asi 20 metrov od miesta štartu.