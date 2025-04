Irán sa nesnaží získať jadrovú bombu, zopakoval Pezeškiján

Iránsky prezident Masúd Pezeškiján (Zdroj: SITA/AP/Iranian Presidency Office)

TEHERÁN - Iránsky prezident Masúd Pezeškiján v stredu opäť zopakoval, že jeho krajina sa nechystá získať „jadrovú bombu“. Vyjadril sa tak pred nadchádzajúcimi sobotnými rokovaniami so Spojenými štátmi v Ománe. Pezeškiján dokonca naznačil, že ak by s USA došlo k dohode, Teherán by nemal námietky voči príchodu amerických investorov na jeho územie, píše agentúra AP.