Irán deň pred rokovaniami s USA: Diplomacii dávame skutočnú šancu napriek tlaku Washingtonu

Ilustračná foto (Zdroj: Getty Images)

TEHERÁN- Irán v piatok, deň pred plánovanými rozhovormi so Spojenými štátmi o jadrovom programe Teheránu uviedol, že napriek rastúcemu tlaku zo strany Washingtonu dáva diplomacii „skutočnú šancu“. Informujú o tom agentúry AFP a Reuters.

„Dávame diplomacii skutočnú šancu v dobrej viere a plnej ostražitosti. Amerika by mala oceniť toto rozhodnutie, ktoré bolo učinené napriek jej nepriateľskej rétorike,“ uviedol hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí. „Máme v úmysle posúdiť zámery a odhodlanie druhej strany túto sobotu,“ dodal. Irán podľa hovorcu nebude pred rokovaniami „nič predvídať ani predpovedať“.

Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil, že predstavitelia USA a Iránu budú v sobotu rokovať v Ománe o iránskom jadrovom programe. Trump varoval, že Islamská republika bude vo „veľkom nebezpečenstve“ ak tieto rozhovory nebudú úspešné a minulý mesiac dokonca pohrozil bombardovaním Iránu.

Podľa iránskych štátnych médií bude v Ománe rokovať minister zahraničných vecí Abbás Arákčí s vyslancom USA pre Blízky východ Steveom Witkoffom. Šéf iránskej diplomacie označil rozhovory za poslednú šancu na mierové riešenie obáv Západu z iránskeho jadrového programu. Trump tvrdil, že rokovania budú priame, čo však Arákčí vyvrátil a uviedol, že pôjde o nepriame rozhovory. Nádej ohľadom nadchádzajúcich rokovaní s Iránom vo štvrtok vyjadril aj americký minister zahraničných vecí Marco Rubio, ktorý uviedol, že dúfa, že rokovania povedú k mieru.

Teherán zvažuje vyhostenie inšpektorov

Poradca najvyššieho iránskeho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího vo štvrtok varoval, že by krajina mohla pristúpiť k vyhosteniu inšpektorov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) pred kľúčovými rokovaniami so Spojenými štátmi pre hromadiace sa hrozby namierené voči Iránu. Takýto krok by bol podľa Washingtonu "eskaláciou a chybnou kalkuláciou zo strany Iránu“.

Americký prezident Donald Trump počas svojho prvého funkčného obdobia v roku 2018 odstúpil od tzv. jadrovej dohody medzi Iránom a veľmocami z roku 2015. Podľa dohody sa zmiernili sankcie uvalené na Irán výmenou za obmedzenie jeho nukleárnych aktivít. Teherán v reakcii na odstúpenie USA prestal dodržiavať dohodu a výrazne napredoval v jadrovom vývoji.