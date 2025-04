Čelná zrážka si vyžiadala až tri obete! Ide o jednu z najtragickejších nehôd tohto roka v Česku

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

HORNÝ SLAVKOV - Traja ľudia zomreli v pondelok neskoro večer pri Hornom Slavkove na Sokolovsku pri nehode dvoch osobných áut. Pri bývalej porcelánke na ceste z Lokte do Horného Slavkova sa autá podľa zasahujúcich hasičov čelne zrazili. Ide o najtragickejšiu nehodu v Česku od februára, keď na obchvate Opavy zomreli tiež traja ľudia.

"V jednom aute išli traja ľudia, v druhom jedna osoba. Traja ľudia nehodu neprežili," uviedol Žižka. Cesta z Lokte do Horného Slavkova je už prejazdná. V mieste nehody je ale znížená rýchlosť, pretože na ceste sú zvyšky sorbentu po zásahu hasičov.

"Osemnásťročný vodič osobného vozidla značky Volkswagen z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismeru a stretol sa s protiidúcim vozidlom značky Ford. Pri dopravnej nehode utrpel 18-ročný vodič zranenia nezlučiteľné so životom. Päťdesiatštyriročný spolujazdec a štyridsaťjedenročná spolujazdkyňa z osobného vozidla značky Ford tiež utrpeli smrteľné zranenia, ktorým na mieste žiaľ podľahli. Sedemdesiatštyriročná vodička fordu bola s vážnymi zraneniami letecky transportovaná do nemocnice," uviedol krajský policajný hovorca Ján Bílek. Nehoda sa podľa polície stala okolo 22.00 h. Presnú príčinu a okolnosti tragickej nehody vyšetrujú kriminalisti.