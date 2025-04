Streľba z idúceho vozidla! Dvaja muži utrpeli ťažké zranenia

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Rich Pedroncelli)

Obaja muži vo veku 54 a 67 rokov stáli so skupinkou priateľov na pozemku blízko chodníka. Strely ich zasiahli do oblasti nôh, spresnila polícia. Zranených následne previezli do nemocnice. Polícia vychádza z toho, že v prípade incidentu, ku ktorému došlo ešte v sobotu popoludní, ide o pokus o vraždu.

Vozidlo, z ktorého doposiaľ neznámi páchatelia v tejto dolnosaskej obci spustili paľbu, z miesta útoku uniklo smerom na diaľnicu A1. Následné policajné pátranie je doposiaľ bezvýsledné. Podľa vyjadrení svedkov išlo o tmavé vozidlo typu kombi a nachádzalo sa v ňom viacero osôb, dodáva DPA.