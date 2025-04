Nemecko a Rakúsko plánujú bosnianskosrbskému prezidentovi zákaz vstupu na svoje územie

Líder bosnianskych Srbov Milorad Dodik (Zdroj: X)

Podľa rakúskej ministerky zahraničných vecí Beate Meinlovej-Reisingerovej sa bude zákaz vstupu na územie Rakúska a Nemecka okrem Dodika vzťahovať aj na dvoch ďalších politikov z bosnianskosrbskej entity - Republiky srbskej (RS). Šéfka rakúskej diplomacie to povedala v hlavnom meste Bosny a Hercegoviny (BaH) Sarajeve, kde sa stretla s nemeckou štátnou tajomníčkou pre EÚ Annou Lührmannovou.

Meinlová-Reisingerová sa už predtým vyslovila za uvalenie sankcií na Dodika, pripomína APA. Bosnianskosrbský prezident už čelí sankciám zo strany USA, podobný krok zo strany EÚ však vetovalo Maďarsko. „Milorad Dodik nanovo vystupňoval svoje odštiepenecké provokácie a aj z právneho hľadiska jasne prekročil všetky hranice“, čím podľa šéfky rakúskej diplomacie ohrozil bezpečnosť, stabilitu, ústavný poriadok a územnú celistvosť Bosny a Hercegoviny.

Dodik napriek zatykaču cestoval po svete

Dodika minulý mesiac v Bosne odsúdili na rok väzenia a šesťročný zákaz politickej činnosti za nerešpektovanie rozhodnutí vysokého predstaviteľa OSN pre BaH Christiana Schmidta. Ten dohliada na dodržiavanie Daytonskej mierovej dohody, ktorá v 90. rokoch ukončila vojnu v Bosne. Bosnianski Srbi Schmidtovu legitimitu neuznávajú.

Na Dodika vydala bosnianska justícia 18. marca domáci zatykač. Ani to však Dodikovi nezabránilo v tom, aby 24. marca odcestoval do Srbska a následne aj do Izraela, kde sa s viacerými ďalšími krajne pravicovo orientovanými európskymi lídrami zúčastnil na konferencii o antisemitizme organizovanej izraelskou vládou. Následne odcestoval do Moskvy, odkiaľ sa podľa vlastných vyjadrení vrátil domov tento týždeň. Bosna po nelegálnom vycestovaní z krajiny vydala na Dodika medzinárodný zatykač.

Meinlová-Reisingerová rokuje v Sarajeve

Meinlová-Reisingerová bude v Sarajeve do piatka a okrem bosnianskeho rezortného kolegu Elmedina Konakoviča sa plánuje stretnúť aj s vysokým predstaviteľom medzinárodného spoločenstva pre Bosnu a Hercegovinu Christianom Schmidtom. Naplánovaná je aj jej návšteva tábora jednotky EÚ v Bosne (EUFOR) v Butmire.