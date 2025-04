Vučič poveril zostavením novej vlády endokrinológa Djura Macuta

Aleksandar Vučič (Zdroj: TASR/AP)

BELEHRAD - Srbský prezident Aleksandar Vučič v nedeľu večer poveril málo známeho profesora medicíny Djura Macuta zostavením vlády, ktorú by mal do 18. apríla potvrdiť aj parlament. Ak sa to nepodarí, museli by sa konať predčasné parlamentné voľby, informovala agentúra APA.