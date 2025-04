AKTUÁLNE Rakúsko pre slintačku od soboty zatvorí dva hraničné priechody so Slovenskom

Ilustračné foto (Zdroj: Topky)

VIEDEŇ - Rakúsko z dôvodu výskytu slintačky a krívačky na Slovensku od soboty prechodne zatvorí dva hraničné priechody so SR - Angern-March/Záhorská Ves a Schloss Hof/Devínska Nová Ves, informuje správa agentúry APA.

Okrem toho Rakúsko zatvorí aj 21 hraničných priechodov s Maďarskom v spolkovej krajine Burgenland. Malé hraničné priechody budú zatvorené predbežne do 20. mája. Rakúske ministerstvo vnútra to oznámilo vo štvrtok s tým, že k uzávere priechodov pristúpilo v koordinácii s krajinskými úradmi v Dolnom Rakúsku a Burgenlande a taktiež v spolupráci s poľnohospodárskymi komorami a ministerstvom pôdohospodárstva a lesného hospodárstva. Na Slovensku už od polovice minulého týždňa pôsobí 53 vojakov jednotky rakúskej armády určenej pre pomoc pri katastrofách (AFDRU). Slovenským úradom napríklad pomáha pri dezinfekcii nákladných vozidiel na slovensko-maďarskom hraničnom priechode Rusovce - Rajka.

Od konca minulého týždňa rakúska polícia asistuje pracovníkom rakúskych veterinárnych úradov pri kontrolách na hraniciach so SR a Maďarskom. Opatrenia zahŕňajú zastavovanie a kontrolu vozidiel a kontrolu dokladov. Burgenlandská poľnohospodárska komora vo štvrtok zatvorenie hraničných priechodov privítala. V štyroch obciach okresu Neusiedl am See odoberajú na farmách vzorky u zvierat každý týždeň z dôvodu výskytu nákazy v neďalekom maďarskom Levéli. Platí tu aj zákaz poľovačiek, aby nebola rušená divá zver a pri úteku prípadne neprenášala vírus. V Rakúsku boli všetky vzorky zatiaľ negatívne.