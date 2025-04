Na Záhorí už zakopávajú mŕtve zvieratá! Za konvojom sa tiahne nepríjemný ZÁPACH: Starostovia a obyvatelia majú obavy

Farma v Plaveckom Štvrtku v okrese Malacky, v ktorej potvrdili výskyt slintačky a krívačky (Zdroj: TASR - Pavel Neubauer)

BRATISLAVA - Na Záhorí vo štvrtok začali zakopávať usmrtené zvieratá kvôli nákaze slintačky a krívačky na farme v Plaveckom Štvrtku. Obyvatelia, ktorí sa boja kontaminácie podzemnej vody, videla autá s kontajnermi prichádzať už v stredu, no podľa riaditeľa sekcie krízového riadenia začali s navážaním až vo štvrtok. Sťažujú sa aj na zápach. Starostovia žiadajú lepšiu komunikáciu od kompetentných. Podľa ministra Richarda Takáča (Smer-SSD) je to všetko bezpečné a komunikácia je dostatočná.

Ochorenie slintačky a krívačky na farme v Plaveckom Štvrtku identifikovali v nedeľu (30. 3.), bolo to piate ohnisko nákazy na Slovensku. Na farme bolo vyše 3500 kusov dobytka. Lokalita Nivky na území Vojenského obvodu na Záhorí bola vybraná ako ďalšia lokalita na pochovávanie usmrtených zvierat z chovu v Plaveckom Štvrtku. „Do tejto lokality sa budú odvážať len tie zvieratá z chovu, ktoré nejavili príznaky ochorenia, tie, ktoré boli choré, budú prevezené po usmrtení do kafilérie v Žiline,“ uviedol po štvrtkovom stretnutí so starostami obcí v okolí daného miesta to minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD). Do vojenských lesov by mali celkovo naviezť viac ako 3000 kusov usmrteného dobytka, pričom likvidácia by sa mala ukončiť v priebehu budúceho týždňa.

"Chceli sme využiť aj Levice, ale je tu problém s logistikou," uviedol Ervin Erdélyi, riaditeľ sekcie krízového riadenia s tým, že buď by šli cez Bratislavu alebo Pezinskú Babu, čo predstavuje obrovské riziko.

Starosta sú nespokojní s komunikáciu, podľa Takáča je dostatočná

O lokalite Nivky, vzdialenej cca šesť kilometrov vzdušnou čiarou od Veľkých Levár, ako o mieste, kde majú byť pochovávané kadávery uhynutých zvierat, sa začalo hovoriť v stredu. Občania totiž už v ten deň videli dovážať zvieratá do lokality. O tom, že vo vojenských lesoch na Záhorí sa majú zakopávať utratené zvieratá, sa starostovia dozvedeli až vo štvrtok, s čím nie sú úplne spokojní. „Malo sa komunikovať už od pondelka, kedy začali byť realizované hydrogeologické prieskumy,“ uviedol starosta obce Veľké Leváre Richard Nimsch pre TV Markízu.

"Žiadali sme, aby tu bol robený pravidelný monitoring vody, tie zvieratá sa budú rozkladať mesiace," hovorí starosta obce Závod Radomír Ševeček, píše denník SME. Podľa jeho slov im nepovedali, v akých intervaloch sa to bude robiť, len že to bude riešiť ministerstvo zdravotníctva.

Obce preto vydali vyhlásenie, v ktorom deklarovali pochopenie pre mimoriadnu situáciu a potrebu prijímať opatrenia, no upozornili na nedostatočnú informovanosť samospráv. Kompetentní však hovoria, že zvieratá začali navážať až vo štvrtok. „Včera (v stredu, pozn. red) nám tam nebolo armádou dovolené manipulovať. Nemali sme ešte všetky potvrdenia, ktoré sme mali mať,“ uviedol riaditeľ sekcie krízového riadenia. Podľa Takáča je miera informovanosti správna. Vozidlá jazdiace z kontaminovanej farmy do výložiska vo vojenskom obvode podľa Takáča dôsledne dezinfikujú. Proces vraj trvá 40 minút a dohliada naň veterinár.

Takáč zároveň zdôraznil, že lokalita vo vojenských lesoch medzi obcami Studienka a Veľké Leváre bola vybraná až potom, čo bolo príslušnými úradmi overené a potvrdené, že pochovaním usmrtených zvierat nehrozí žiadne ohrozenie zdravia ani prírody a prostredníctvom nepriepustnosti podložia nehrozí infikovanie podzemnej vody. „To potvrdenie som dostal v stredu (2. 4.) večer, vo štvrtok predpoludním som sa zišiel so starostami obcí v okolí,“ skonštatoval minister. S odvozom kadáverov, ktoré majú byť pochované v jamách vo vojenských lesoch, sa začalo vo štvrtok. Podľa denníka SME bolo zápach mŕtvolného rozkladu vo štvrtok cítiť v obci Veľké Leváre, kam od rána jazdia konvoje hasičských áut s červenými uzatvorenými kontajnermi. Sprevádzajú ich policajné autá.

Predstavitelia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) informovali, že technológia a pracovníci, ktorí zabezpečovali dezinfekciu a dekontamináciu prvých zasiahnutých fariem na južnom Slovensku sa presunuli do Plaveckého Štvrtka. „Ak to dobre pôjde, v utorok by sme mohli tú farmu dekontaminovať tak, ako sme dekontaminovali farmy na južnom Slovensku,“ dodali. Priznali, že vzhľadom na všetky okolnosti situácie a vypätie, ktorému sú vystavení pracovníci farmy i tí, ktorí pomáhajú s usmrtením dobytka, je na mieste potrebná aj pomoc psychológov.