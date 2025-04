Je potrebné vrátiť sa k prímeriu! Scholz vyzval na návrat k serióznym rokovaniam o konci vojny v Gaze

nemecký kancelár Olaf Scholz (Zdroj: SITA/AP Photo/Geert Vanden Wijngaert)

„V súčasnosti je potrebné vrátiť sa k prímeriu a prepusteniu všetkých rukojemníkov,“ uviedol Scholz a vyzval na návrat k „serióznym rokovaniam s cieľom zhodnúť sa na povojnovom usporiadaní Gazy, ktoré ochráni bezpečnosť Izraela“. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v stredu vyhlásil, že jeho armáda „rozkúskovala“ Pásmo Gazy a zaberá územie s cieľom vyvolať nátlak na Hamas prepustiť všetkých zajatcov.

Scholz v Berlíne vyzval na posilnenie humanitárnej pomoci. „Do Gazy sa už mesiac nedostala žiadna humanitárna pomoc. Takto by to nemalo a nemôže pokračovať,“ dodal nemecký kancelár. Jordánsky kráľ taktiež vyzval na návrat k prímeriu a umožneniu prúdenia pomoci do Pásma Gazy. „Humanitárna tragédia v Gaze už dosiahla nevídané rozmery a na jej riešenie je potrebné okamžite prijať opatrenia,“ dodal monarcha. Izrael 18. marca obnovil ofenzívu v Pásme Gazy po takmer dvojmesačnom prímerí. Podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva ovládaného Hamasom odvtedy v dôsledku útokov zomrelo najmenej 1066 Palestínčanov.