V stredu rokovala Vláda SR: Schválila viacero návrhov! Medzi nimi aj aktualizáciu energetického a klimatického plánu

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/ Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Do roku 2030 by mali emisie skleníkových plynov pre sektory mimo obchodovania s emisiami (non-ETS) na Slovensku v porovnaní s rokom 2005 poklesnúť o 22,7 %. Podiel obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na celkovej spotrebe by sa mal zvýšiť na 25 %, pričom pôvodný predpoklad z roku 2019 hovoril o 19-percentnom zvýšení. Vyplýva to z aktualizácie Integrovaného národného energetického a klimatického plánu (INEKP) na roky 2021 - 2030, ktorý v stredu schválila vláda.

„Hodnota primárnej a konečnej energetickej spotreby na národnej úrovni v roku 2030 je + 2,6 %, resp. - 1,8 %. To je menej ako EK požadovaná úspora 12 %. Kľúčovými pre dosiahnutie cieľov budú sektory priemyslu a budov,“ priblížilo Ministerstvo hospodárstva SR v materiáli.

Základnou stratégiou dekarbonizácie v dlhodobom horizonte, je podľa rezortu hospodárstva mať dostatočnú zdrojovú základňu nízkoemisnej výroby elektriny, najmä s dôrazom na stabilnú výrobu (jadrové, vodné a teplárne s obnoviteľným palivom) a prostredníctvom elektrifikácie sektorov znižovať emisie skleníkových plynov.

Revíziu INEKP mali všetky členské štáty EÚ predložiť Európskej komisii do 30. júna 2024. Ide o dôležitý strategický dokument, ktorý má obsahovať nielen analýzu stavu, ale aj kroky do budúcnosti s časovým plánom a prepojením na investície.

Plán obnovy podporí projekty na posilnenie vzťahu so Slovákmi v zahraničí

Z Plánu obnovy a odolnosti SR by malo byť podporených 200 projektov zameraných na posilnenie vzťahu so Slovákmi v zahraničí. Splnenie míľnika má byť deklarované Európskej komisii v rámci deviatej žiadosti o platbu. Medzi oprávnených žiadateľov boli zaradené aj mimovládne neziskové organizácie. Vyplýva to z informácie o zámere uzatvárania zmlúv o poskytnutí finančných prostriedkov mimovládnym neziskovým organizáciám v pôsobnosti úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku, ktorú v stredu vzala vláda na vedomie.

„Cieľom tohto opatrenia je posilniť vzťahy so Slovákmi v zahraničí vrátane členov novej diaspóry, zvýšiť pravdepodobnosť ich návratu domov a využiť ich know-how na modernizáciu Slovenska. Cieľom nie je brzdiť pohyb vysokokvalifikovaných pracovníkov, ale skôr podporovať ‚obeh mozgov‘. Investícia podporí propagáciu kariérnych príležitostí na Slovensku, a to aj prostredníctvom digitálnych platforiem obsahujúcich informácie dôležité pre návrat domov. Podporí aj činnosti mimovládnych iniciatív so skúsenosťami v tejto oblasti a partnerstvá medzi vládnymi a mimovládnymi iniciatívami,“ uvádza sa v materiáli.

Medzi oprávnených žiadateľov výzvy na finančnú podporu z plánu obnovy boli zaradené aj mimovládne neziskové organizácie, ktoré organizujú podujatia na Slovensku a v zahraničí, kde žije slovenská komunita.

Novým štátnym tajomníkom na MIRRI bude Radoslav Štefánek

Novým štátnym tajomníkom na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR sa stal Radoslav Štefánek. Vyplýva to z návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka MIRRI, ktorý vláda v stredu schválila.

Štefánek zastával až doposiaľ funkciu generálneho riaditeľa Inšpekcie v sociálnych veciach, ktorá patrí do pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. V období rokov 2016 až 2023 pôsobil aj ako riaditeľ úseku služieb v Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) a od septembra do októbra 2023 zastával post generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR).

Vláda schválila zmenu limitu verejných výdavkov pre MIRRI

Limit verejných výdavkov pre Ministerstvo investícií, informatizácie a regionálneho rozvoja (MIRRI) SR sa zníži o 194.087 eur, pričom o rovnakú sumu sa zvýši limit pre obce a vyššie územné celky. Vyplýva to z návrhu na úpravu limitu verejných výdavkov štátneho rozpočtu a ostatných subjektov verejnej správy na rok 2025, ktorý v stredu schválila vláda.

MIRRI SR je riadiacim orgánom pre Program Slovensko. Pri implementácii Programu Slovensko sú jedným zo zdrojov financovania projektov aj prostriedky spolufinancovania zo štátneho rozpočtu SR určené na krytie výdavkov ekvivalentu viac rozvinutého regiónu v prípade technickej pomoci Programu Slovensko, ak je priorita financovaná len z kategórie menej rozvinutého regiónu (zdroj pro rata).

Rezort investícií má v rozpočte kapitoly rozpočtované výdavky na zdrojoch pro rata k prostriedkom EÚ a prostriedkom na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. „Z dôvodu, že prijímateľmi Programu Slovensko sú ostatné subjekty verejnej správy (ako napríklad obce a vyššie územné celky), je potrebné na úhradu prostriedkov pro rata upraviť limit verejných výdavkov kapitoly MIRRI,“ dodal rezort.

Novou generálnou komisárkou expozície SR na EXPO 2025 bude Kovačičová

Odvolaná riaditeľka organizácie Slovakia Travel Ivana Vala Magátová skončila aj vo funkcii generálnej komisárky expozície SR na Svetovej výstave EXPO 2025 v japonskej Osake. Jej odvolanie na návrh ministra cestovného ruch a športu Rudolfa Huliaka (nezávislý) v stredu schvália vláda. Za novú generálnu komisárku slovenskej expozície kabinet schválil Michaelu Kovačičovú.

"Z dôvodu potreby vykonania personálnych zmien na pozíciách spadajúcich pod rezort cestovného ruchu a športu, minister cestovného ruchu a športu predkladá návrh na odvolanie Ing. Ivany Vala Magátovej, PhD. z funkcie generálnej komisárky expozície Slovenskej republiky na Svetovej výstave EXPO 2025 Osaka a vymenovanie Michaely Kovačičovej do funkcie generálnej komisárky expozície Slovenskej republiky na Svetovej výstave EXPO 2025 Osaka," uvádza sa v predloženom materiáli.

Kovačičová pôsobí ako vedúca oddelenia EXPO v organizácii Slovakia Travel. Podieľa sa na príprave a koordinácii slovenskej účasti na Svetovej výstave EXPO 2O25. Generálna komisárka bude organizačne začlenená pod generálneho riaditeľa organizácie Slovakia Travel.

Limit verejných výdavkov subjektov verejnej správy sa mení

Limit verejných výdavkov subjektov verejnej správy sa mení. Vyplýva to z návrhu na úpravu limitu verejných výdavkov štátneho rozpočtu a ostatných subjektov verejnej správy na rok 2025 z dielne vedúceho Úradu vlády (ÚV) SR, ktorý v stredu schválil na svojom rokovaní vládny kabinet.

Úrad vlády SR poskytuje dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a na tento účel má v rozpočte schválené finančné prostriedky vo výške jedného milióna eur na bežné výdavky a 500-tisíc eur na kapitálové výdavky.

Vzhľadom na to, že časť týchto prostriedkov predseda vlády SR schválil rozhodnutím o poskytnutí dotácie zo svojej rozpočtovej rezervy, respektíve je predpoklad, že v blízkej budúcnosti rozhodne o podpore aj ďalších žiadostí a poskytnutí dotácie pre občianske združenia, nadácie, cirkvi, náboženské spoločnosti, cirkevné charity, rozpočtové organizácie, obce, verejné vysoké školy, je podľa ÚV SR potrebné zabezpečiť presun rozpočtových prostriedkov medzi podpoložkami, čím sa mení limit verejných výdavkov subjektov verejnej správy.