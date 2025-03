Poľský súd zamietol žiadosť o 30-dňovú väzbu pre exministra spravodlivosti

Zbigniew Ziobro (Zdroj: TASR/AP Photo/Czarek Sokolowski, File)

VARŠAVA — Bývalý poľský minister spravodlivosti Zbigniew Ziobro nebude musieť ísť na 30 dní do väzby v dôsledku toho, že odmieta vypovedať pred parlamentnou komisiou vyšetrujúcou používanie špionážneho softvéru Pegasus. Príslušnú žiadosť komisie v pondelok zamietol okresný súd v hlavnom meste Varšava, tá sa voči verdiktu odvolá, informujeme s odvolaním sa na agentúru PAP.

Parlamentnú vyšetrovaciu komisiu zriadila súčasná stredoľavicová vláda. Jej úlohou je preskúmať, či Ziobro, člen niekdajšej vládnucej strany Právo a spravodlivosť (PiS), nezneužil izraelský špionážny softvér Pegasus na špehovanie politických oponentov. Softvér v tom čase obstaralo ministerstvo spravodlivosti a zaplatilo ho z peňazí určených na pomoc obetiam trestných činov.

Ziobro, ktorý bol ministrom spravodlivosti v rokoch 2019 – 2023, považuje vyšetrovací výbor za nezákonný. Keďže viackrát ignoroval predvolanie, komisia ho na svoje zasadnutie naplánované na 31. januára nechala predviesť políciou. Tá ho zadržala po tom, ako poskytol rozhovor TV Republika, no keďže ho priviedla až po začiatku zasadnutia, komisia ho nevypočula a namiesto toho odhlasovala žiadosť o 30-dňovú väzbu pre Ziobra. Súd to zamietol, no konštatoval, že výbor je legitímny a má právo predvolať svedkov.