Hygienici sú v pozore: U susedov sa šíri táto nebezpečná infekčná choroba, prípadov neustále pribúda!

PRAHA – V Česku sa zrýchľuje šírenie vírusovej hepatitídy A, známej tiež pod názvom infekčná žltačka alebo choroba špinavých rúk. Tento rok do 28. marca český Štátny zdravotnícky ústav eviduje už 320 prípadov ochorenia, čo je viac ako polovica počtu za celý minulý rok. SZÚ preto odporučil dbať na prevenciu doma aj pri cestách do zahraničia.

"Už dáta v minulom roku, keď sme zaznamenali 636 infikovaných vrátane dvoch úmrtí, ukazovali na postupné šírenie nákazy naprieč celou republikou a tento trend bohužiaľ pokračuje," uviedol SZÚ. Ochorenie sa podľa dát zo zahraničia šíri tiež v ďalších nielen európskych krajinách, upozornil. Nákaza má dobré podmienky na šírenie vzhľadom na dlhý inkubačný čas, ktorý môže trvať až 50 dní a je často bezpríznakovému priebehu.

Žltačke typu A sa hovorí aj choroba špinavých rúk, pretože k jej šíreniu významne prispieva nedodržiavanie základných hygienických návykov. "Najväčší problém to býva u malých detí, v sociálne vylúčených komunitách, u ľudí bez domova, na ubytovniach a podobne," uviedol SZÚ.

Vírus sa prenáša tiež znečistenou vodou, nebezpečné sú napríklad aj kocky ľadu z takejto vody, varoval. "V exotických krajinách sa preto neodporúča používať vodu z verejného vodovodu ani na čistenie zubov," napísal ústav. Závadné môžu byť napríklad aj šaláty, ovocie alebo iné tepelne nespracované potraviny umyté kontaminovanou vodou. Prenos je možný aj cez kľučky dverí alebo madla v dopravných prostriedkoch.

Od vlaňajšej jari epidémiu žltačky riešia hygienici v Moravskosliezskom kraji. Vlani zaznamenali 216 prípadov, čo je najviac za posledných minimálne 20 rokov, predvlani to bolo len päť nakazených. Prvé ohnisko vzniklo v Ostrave-Prívoze, koncom roka potom ďalšie v Ostrave-Zábrehu. Najviac nakazených pripadá práve na krajské mesto. Od začiatku minulého roka do konca februára hygienici evidujú 265 prípadov, z toho 164 je v nadväznosti na primárne ohnisko v Prívoze. Nákaza sa ale rozšírila aj do iných okresov, aj keď v menšej miere. Pre septembrové záplavy hygienici preventívne očkovali proti žltačke ľudí z Prívozu, ktorého časť sa ocitla pod vodou. V januári potom nariadili ďalšie mimoriadne očkovanie v novom ohnisku nákazy v Zábrehu.

V Česku kvôli doterajšiemu nízkemu počtu nákaz a málo rozšírenému očkovaniu proti žltačke typu A pribudlo ľudí bez ochranných protilátok, čo sa týka predovšetkým detí a mladých dospelých, upozornila zástupkyňa vedúceho Oddelenia epidemiológie infekčných chorôb SZÚ Katarína Fabiánová.

"Sú to jedince, ktorí sa s ochorením doteraz nestretli a majú väčšiu pravdepodobnosť sa pri styku s infikovanou osobou alebo kontaminovanými predmetmi nakaziť. To dokazujú lokálne epidémie vo vnímavej populácii v posledných rokoch," dodala.

Najlepšou prevenciou je podľa hlavnej hygieničky a riaditeľky SZÚ Barbory Mackovej očkovanie, ideálne v detskom veku, pretože kompletné očkovanie chráni dlhodobo. V Česku sú k dispozícii bezpečné a účinné vakcíny pre deti od jedného roka veku aj pre dospelých, uviedla. Štát očkovanie proti žltačke typu A s výnimkou niektorých príslušníkov integrovaného záchranného systému nehradí.

Zvýšené výskyty vírusovej hepatitídy A v Česku zdravotníci zaznamenali na konci 90. rokov, v rokoch 2008 až 2010 a tiež 2016 až 2017. Chorobnosť aj vtedy bola spravidla najvyššia u predškolských a školských detí, koncom 90. rokov navyše aj vo vekových skupinách od 15 do 24 rokov. K tomu vtedy podľa SZÚ prispelo rizikové správanie mladých ľudí v súvislosti s užívaním drog.