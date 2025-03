Netanjahu je presvedčený, že vojenský tlak na Hamas prináša výsledky

Benjamin Netanjahu (Zdroj: SITA/AP Photo/ Maya Alleruzzo, Pool)

Hamas ešte v sobotu oznámil, že schválil nový návrh prímeria v Pásme Gazy, ktorý mu predložili sprostredkovatelia, a súčasne vyzval Izrael, aby návrh tiež podporil. Tel Aviv podľa kancelárie izraelského premiéra predložil protinávrh. Netanjahu povedal, že izraelský bezpečnostný kabinet v sobotu večer rozhodol ešte viac zvýšiť tlak na Hamas. S takýmito krokmi však nesúhlasia mnohí Izraelčania ani príbuzní zadržiavaných rukojemníkov, ktorí varovali, že obnovenie bojov v Pásme Gazy ohrozí životy ich blízkych. "Vyjednávame pod paľbou... Vidíme, že sa začínajú objavovať trhliny" v požiadavkách Hamasu, ktoré si kládol počas rokovaní, povedal Netanjahu. Odmietol tvrdenia, že Izrael nemá záujem rokovať o dohode, ktorá by zabezpečila prepustenie naďalej zadržiavaných rukojemníkov v pobrežnej enkláve.

"Sme ochotní (rokovať). Hamas musí zložiť zbrane... Jeho vodcovia budú môcť opustiť Gazu," dodal izraelský premiér s tým, že Izrael zabezpečí celkovú bezpečnosť v Pásme Gazy a umožní implementáciu návrhu amerického Donalda Trumpa, aby Palestínčanov prijali okolité štáty. Netanjahu to označil za "plán dobrovoľnej migrácie". Podrobnosti najnovšieho úsilia o sprostredkovanie rozhovorov medzi Izraelom a Hamasom zostávajú nezverejnené. Jedným zo sporných bodov je otázka, koľko rukojemníkov by malo byť prepustených, uviedla agentúra DPA. "Vojenský tlak funguje. Na jednej strane sa tým oslabujú vojenské a riadiace kapacity Hamasu a na druhej strane sa vytvárajú podmienky na prepustenie našich rukojemníkov," povedal Netanjahu. Krehké prímerie, ktoré do Pásma Gazy prinieslo týždne relatívneho pokoja, sa skončilo 18. marca, keď Izrael obnovil svoju vojenskú operáciu na tomto území.

Netanjahuov úrad obnovenie operácie zdôvodnil tým, že Hamas odmietol návrhy, ktoré počas nepriamych rozhovorov - po skončení prvej fázy prímeria - predložili mediátori a osobitný vyslanec amerického prezidenta Steven Witkoff. Cieľom novej operácie v Pásme Gazy je oslobodiť všetkých rukojemníkov.