Izrael nedovolí Palestínskej samospráve kontrolovať Západný breh Jordánu

„Tak ako likvidujeme palestínsky terorizmus v teroristických táboroch Džanín, Túlkarim a Núr Šams, zabránime akémukoľvek pokusu Palestínskej samosprávy prevziať kontrolu nad Judskom a Samáriou a ublížiť izraelským osadníkom,“ povedal Kac vo videu z návštevy Západného brehu Jordánu.

Podľa vyhlásenia z Kacovej kancelárie, o ktorom informoval portál The Times of Israel (TOI), ministri cestou v Predjordánsku potvrdili svoj záväzok voči tamojším židovským osadám a voči potláčaniu nelegálnej palestínskej výstavby.

Západný breh Jordánu je srdcom Izraela

„Západný breh Jordánu je srdcom Izraela a budeme ho ochraňovať všetkými možnými prostriedkami," dodal Kac. „Vlani bol prekonaný rekord v demolácii nelegálnych arabských stavieb v Judsku a Samárii (Západný breh Jordánu),“ vyhlásil Smotrič. Dodal, že na „víťazstvo v tomto boji“ je potrebné použiť ďalšie strategické nástroje, čo podľa AFP uviedol v súvislosti s budovaním nových izraelských osád.

Izrael, ktorého armáda okupuje Západný breh Jordánu od roku 1967, často búra alebo poškodzuje domy Palestínčanov obvinených z útokov proti Izraelčanom. Ľudskoprávne organizácie to označujú za vojnový zločin a kolektívny trest. Izrael tvrdí, že demolácie domov Palestínčanov majú slúžiť ako odstrašujúci príklad pre ďalších potenciálnych útočníkov.

Izraelská armáda začala 21. januára - len dva dni po začiatku prímeria medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy - s operáciou zameranou na palestínske ozbrojené skupiny na severe Západného brehu Jordánu. Od začiatku tejto operácie bolo podľa OSN vysídlených približne 40 000 tamojších obyvateľov.

Smotrič v pondelok podal demisiu na post ministra financií, avšak už v stredu sa chce do funkcie oficiálne vrátiť. Odchodom z vlády sa vrátil do Knesetu s cieľom vytlačiť svojho náhradníka Jicchaka Krojcera zo strany Ocma jehudit, s ktorou šla Smotričova strana Mafdal do volieb na spoločnej kandidátke a s ktorou mala v ostatnom čase spory. Keďže zákon v Izraeli dovoľuje, aby ministri boli zároveň aj poslancami Knesetu - čo však Smotrič doteraz nevyužíval -, tentoraz sa rozhodol obsadiť obe funkcie.