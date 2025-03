Hamas súhlasí s návrhom sprostredkovateľov na prímerie v Pásme Gazy

Izraelské útočné sily (Zdroj: SITA/AP Photo/Tsafrir Abayov)

Izrael minulý týždeň po dvoch mesiacoch prímeria obnovil bombardovanie Pásma Gazy a pozemnej operácie proti Hamasu, ktorých cieľom je podľa Izraela zvýšiť tlak na palestínske teroristické hnutie, aby prepustilo zvyšných rukojemníkov. Podľa úradov spravovaných Hamasom odvtedy zahynulo najmenej 921 Palestínčanov.

Izraelskí vojaci dnes prenikli do Džaíny, štvrte mesta Rafáh, aby tu rozšírili nárazníkové zóny pozdĺž hraníc Pásma Gazy, uviedol server The Times of Israel. Armáda okrem toho vykonala desiatky vzdušných úderov.

Vojna v Gaze sa začala 7. októbra 2023 útokom Hamasu na Izrael, pri ktorom palestínski ozbrojenci zabili na 1200 ľudí, väčšinou civilistov, a 251 ľudí uniesli. Takmer šesť desiatok z unesených stále zadržiavajú, vyše polovica z nich je už mŕtva. Vojna si vyžiadala tiež životy viac ako 50-tisíc Palestínčanov, väčšinou tiež civilistov.

Hamas uviedol, že súhlasí s návrhom sprostredkovateľov na prímerie v Pásme Gazy

Šéf Hamasu v Pásme Gazy Chalíl Hajjá dnes uviedol, že palestínske hnutie súhlasí s návrhom prímeria, ktorý pred dvoma dňami dostalo od sprostredkovateľov z Egypta a Kataru. Informovali o tom dnes agentúry Reuters a AFP.

"Pred dvoma dňami sme dostali návrh od sprostredkujúcich bratov z Egypta a Kataru. Zaoberali sme sa ním kladne a schválili ho. Dúfame, že tomu okupácia (Izrael) nebude brániť," povedal Hajja. Pre Hamas je podľa neho pri rokovaní "červenou líniou", aby si ponechalo zbrane.

Vyhlásenie šéfa Hamasu nasleduje po dnešných mediálnych správach o tom, že hnutie súhlasilo s prepustením piatich izraelských rukojemníkov výmenou za 50 dní prímeria a prepustenia palestínskych väzňov izraelskými úradmi, uviedol server The Times of Israel (ToI). Izraelská vláda dnes podľa ToI uviedla, že Izrael predložil protinávrh k návrhu predloženému sprostredkovateľmi.