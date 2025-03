Izraelská armáda nariadila evakuáciu väčšiny mesta Rafah v Pásme Gazy

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Ohad Zwigenberg, Pool)

GAZA - Izraelská armáda v pondelok nariadila evakuáciu väčšiny mesta Rafah na juhu Pásma Gazy. Tvrdí, že sa „vracia do boja s veľkou silou, aby eliminovala kapacity teroristických organizácií v týchto oblastiach“. Informuje o tom agentúra AP a portál The Times of Israel (TOI).