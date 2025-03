Exmanželku zmlátil drevenou latou: Zlomil jej niekoľko rebier, podľa súdu išlo o klasický rozvodový spor!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Proti rozhodnutiu súdu podal sťažnosť minister spravodlivosti Pavel Blažek (ODS). Sťažnosť pristála na stole Najvyššieho súdu a ten rozhodol, že břeclavský súd pochybil. Pretože bol ale zákon porušený v prospech páchateľa, nemohol už Najvyšší súd už verdikt napraviť, informovali novinky.cz.

Reakcia strany KDH k avizovaným clám na dovoz automobilov z Európskej únie do USA (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

K incidentu medzi bývalými manželmi došlo na dvore vinárstva v polovici septembra 2021. Žena prišla do vinárstva pre krovinorez, no bývalý manžel ju fyzicky napadol, začal do nej strkať, niekoľkokrát ju udrel päsťou do hrudníka, kopal do nej a nakoniec ju zbil s drevenou latou. Žena sa pri útoku bránila rukami a kričala o pomoc. Pri útoku jej vlastný muž zlomil tri rebrá a prestal ju fyzicky napádať až po tom, čo na miesto dorazila polícia.

Okresný súd v Břeclave uviedol, že zranenia ženy sú nespochybniteľné, no nemohli vzniknúť tak, ako ich žena opísala. Súd uviedol, že žena sa s mužom o krovinorez doťahovala, ale vzhľadom k jej osteoporóze údajne k zraneniu stačila aj menšia sila. Súd zároveň dodal, že išlo o spor medzi rozvádzajúcimi sa manželmi a konanie muža nebolo tak vážne a intenzívne, aby mal byť za tento skutok potrestaný.

Minister spravodlivosti ČR Pavel Blažek podal sťažnosť pre porušenie zákona na Najvyšší súd s odôvodnením, že rozhodnutie súdu je postavené na špekulatívnych a nelogických záveroch. Vinár dokonca uviedol, že vzťah manželky k nemu je mimoriadne nenávistný, čo má vplyv aj na ženinu výpoveď. Najvyšší súd ČR rozhodol, že došlo k porušeniu zákona v prospech obvineného a ako dôležitú skutočnosť uviedol, že hoci okresný súd odmietol, že útok prebiehal tak ako ho žena opísala, nakoniec ho ale v rozhodnutí opísal rovnako.

Najvyšší súd uviedol, že „dôvod vzniku incidentu jasne ukázal, že obvinený zahájil útok proti poškodenej z malichernej príčiny. Zo strany obvineného nešlo len o ojedinelý úder, ale o rad úderov päsťou, kopancov a úderov drevenou latou do rôznych častí tela poškodenej“. Skutok zároveň vykazoval znaky ublíženia na zdraví, no rozhodnutie Najvyššieho súdu je už len akademické, pretože zákon bol porušený v prospech páchateľa.