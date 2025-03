Dramatické momenty v hoteli v Handlovej: Zbitá žena dávala zamestnancom signály, tí okamžite konali

(Zdroj: Getty Images)

Ako informovala TV JOJ, muž ju mal opakovane biť a vyhrážať sa jej zabitím. Podľa recepčnej hotela žena pôsobila vystrašene a mala na oblečení stopy krvi. Ešte viac ich však znepokojilo dieťa, ktoré malo viditeľnú modrinu na oku. Zamestnankyne hotela nezaváhali a na miesto privolali mestskú políciu.

"Vyzerala ustráchane a šepkala, že nie je niečo v poriadku, že aby sme to riešili s políciou," uviedla recepčná. Žena neskôr polícii povedala, že ju partner fyzicky napadol už v taxíku cestou do Handlovej a zároveň sa jej vyhrážal smrťou, rovnako ako jej dcére. Mestskí policajti dorazili na miesto veľmi rýchlo, no mužovi sa ešte pred ich príchodom podarilo utiecť. Jeho identita je však známa a polícia po ňom intenzívne pátra.

Deti boli svedkami toho, ako sa ubližuje ich mame

Žene a jej dcére sa podarilo dostať do bezpečia, pričom ich situáciu výrazne uľahčila pohotová reakcia hotelových zamestnancov. Ako uviedla mestská polícia, práve ich rýchly zásah mohol zabrániť možnej tragédii.

"Ja som sa zachovala tak, ako som cítila. Keď žena vydá signál, že je týraná, je nielen dobrým skutkom, ale skôr povinnosťou to nahlásiť," uzavrela recepčná hotela, ktorej odvaha a správne rozhodnutie pomohli ochrániť ohrozenú rodinu.