Pár stoviek ľudí zablokovalo mosty a urobilo Budapešť neobývateľnou, tvrdí šéf úradu vlády Gulyás

BUDAPEŠŤ - Právo na zhromažďovanie by nemalo zasahovať do práv iných. Život v hlavnom meste totiž skomplikoval utorňajší protest proti novelizovanému zákonu o zhromažďovaní, ktorého súčasťou bolo aj obsadenie štyroch mostov, povedal vo štvrtok šéf úradu vlády Gergely Gulyás. Podľa servera telex.hu dodal, že ak to bude potrebné, parlament na takéto situácie zareaguje.

„Hlavné mesto sa stalo neobývateľným, čo zapríčinila menšina niekoľkých stoviek ľudí,“ podčiarkol Gulyás, podľa ktorého niekoľko stoviek demonštrantov uzavrelo štyri mosty. „Na takéto situácie bude musieť zareagovať zákonodarca. Ak to bude potrebné, aj zareaguje,“ dodal. Na demonštrácii na Námestí františkánov (Ferenciek tere) sa v utorok večer zúčastnilo niekoľko tisíc ľudí. Mnohí z nich sa po oficiálnom ukončení protestu presunuli najskôr na Most slobody (Szabadság híd), potom na Petőfiho most a nakoniec na Margitin most. Mosty na krátky čas obsadili a o 23.00 h sa rozišli.

Anti-Russia, Anti-Orban protests growing in Budapest griwing tonight, with demonstrations chanting "Russia fuck off" pic.twitter.com/0aZjgyEXaP — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) March 25, 2025

Demonštranti niesli heslá ako "Zhromažďovanie sa je základné právo", ale objavili sa aj vulgárne heslá proti premiérovi Viktorovi Orbánovi. Poslanci vládneho bloku Fidesz-KDNP predložili 17. marca návrh novely zákona o zhromažďovaní, ktorou chceli zakázať akékoľvek zhromaždenia propagujúce homosexualitu. Návrh parlament na druhý deň schválil v zrýchlenom konaní a vzápätí ho prezident Tamás Sulyok podpísal.