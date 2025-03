Polícia nemala zakázať protest na Alžbetinom moste, rozhodol maďarský najvyšší súd

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Nezávislý poslanec parlamentu Ákos Hadházy, ktorý demonštráciu zorganizoval, v tejto súvislosti uviedol, že o verdikte súdu sa dozvedel až po začatí protestného zhromaždenia. Dodal, že podľa najvyššieho súdu argument polície, že demonštrácia naruší dopravný poriadok, je neprijateľný.

Na demonštrácii na Námestí františkánov (Ferenciek tere) sa zúčastnilo niekoľko tisíc ľudí. Mnohí z nich sa po oficiálnom ukončení protestu presunuli najskôr na Most slobody (Szabadság híd), potom na Petőfiho most a nakoniec na Margitin most. Mosty na krátky čas obsadili a o 23.00 h sa rozišli.

Protest proti zákonu o zhromažďovaní

Demonštranti niesli heslá ako "Zhromažďovanie sa je základné právo", ale objavili sa aj vulgárne heslá proti premiérovi Viktorovi Orbánovi. Poslanci vládneho bloku Fidesz-KDNP predložili 17. marca návrh novely zákona o zhromažďovaní, ktorou chceli zakázať akékoľvek zhromaždenia propagujúce homosexualitu. Návrh parlament na druhý deň schválil v zrýchlenom konaní a vzápätí ho prezident Tamás Sulyok podpísal.

Organizácia Spojených národov minulý piatok (21. 3.) uviedla, že je hlboko znepokojená týmto zákonom prijatým v Maďarsku, ktorý podľa nej vedie k "svojvoľnému a diskriminačnému obmedzovaniu práv LGBTIQ+ osôb".