Najhorší požiar v dejinách Kórey: Prezident mobilizoval tisíce ľudí a desiatky vrtuľníkov

lesné požiare v Južnej Kórey (Zdroj: SITA/Yun Kwan-shik/Yonhap via AP)

Požiar vypukol v piatok poobede v okrese Sančchong, približne 250 kilometrov od Soulu, odkiaľ sa rozšíril aj do ďalších oblastí. "Najhorším lesným požiarom v histórii čelíme mobilizáciou všetkého dostupného personálu a vybavenia, ale situácia sa vymyká bežným zvyklostiam," uviedol Čchoi.

lesné požiare v Južnej Kórey (Zdroj: SITA/Son Hyung-joo/Yonhap via AP)

Úradujúci prezident dodal, že na boj proti požiarom bolo mobilizovaných 128 vrtuľníkov a viac ako 10.000 ľudí vrátane hasičov, vojakov a štátnych zamestnancov. Silný vietor však zhoršuje požiar, ktorý zničil 17.000 hektárov lesa a 209 domov a tovární. Požiare tiež zničili 1300 rokov starý budhistický chrám, píše AP. Podľa AFP dosiaľ šesť ľudí utrpelo vážne zranenia a 13 ďalších boli ľahšie zranení. Jedna osoba je nezvestná.

"Keďže sa obávame takej úrovne škôd, akú sme ešte nezažili, musíme do konca tohto týždňa sústrediť všetky naše zdroje na hasenie požiarov," povedal Čchoi. Vyzval ľudí, aby nevypaľovali brehy v okolí ryžových plôch alebo polí, aby nespaľovali odpad a neodhadzovali nedbanlivo cigaretové ohorky. Pri vstupe do hôr by ľudia nemali mať zapaľovače či horľaviny, ktoré by mohli zapríčiniť lesné požiare. Vláda podľa úradujúceho prezidenta preskúma a zlepší svoje usmernenia pre reakciu na lesné požiare a ich prevenciu, píše Jonhap.