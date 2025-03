USA zrušia právnu ochranu pre 500-tisíc imigrantov z Latinskej Ameriky

Donald Trump (Zdroj: SITA/AP/Matt Slocum)

WASHINGTON – Spojené štáty zrušia právnu ochranu pre vyše pol milióna imigrantov z Latinskej Ameriky, ktorí budú mať zhruba mesiac na to, aby opustili krajinu. Vyplýva to z piatkového oznámenia amerického ministerstva pre vnútornú bezpečnosť, informuje správa agentúry AFP.

Prezident USA Donald Trump sľubuje, že uskutoční najväčšiu deportačnú kampaň v dejinách Spojených štátov a potlačí imigráciu, najmä z latiskoamerických štátov. Nové nariadenie sa týka približne 532.000 Kubáncov, Haiťanov, Nikaragujčanov a Venezuelčanov, ktorí prišli do USA na základe programu, ktorý v októbri 2022 spustil vtedajší prezident Joe Biden. Jeho vláda argumentovala, že ide o "bezpečný a humánny" spôsob, ako zmierniť migračný tlak na americko-mexickej hranici.

Títo ľudia prídu o právnu ochranu 30 dní po zverejnení nariadenia ministerstva pre vnútornú bezpečnosť v zbierke zákonov, ktoré je plánované na budúci utorok. Znamená to, že imigranti zaradení do programu budú musieť odísť z USA do 24. apríla, ak si nezabezpečili iný imigračný štatút, ktorý im umožní zostať.

Ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť vo vyhlásení zdôraznilo, že daný program bol len dočasný. Riaditeľka skupiny Justice Action Center zameranej na imigračné práva Karen Tumlinová uviedla, že Trumpova vláda jeho zrušením "poruší prísľub, ktorý dala federálna vláda státisícom" prisťahovalcov, a "spôsobí zbytočný chaos a zármutok" pre rodiny a komunity po celej krajine.