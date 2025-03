Jadrové rozhovory s USA budú možné, keď Washington zmení svoju politiku, uviedol Arákčí

Abbás Arakčí (Zdroj: SITA/AP Photo/Ebrahim Noroozi)

TEHERÁN - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v nedeľu vyhlásil, že rozhovory so Spojenými štátmi nie sú možné, pokiaľ sa nezmenia niektoré veci. Washington medzitým očakáva odpoveď z Teheránu na jeho pozvanie na rokovania o jadrovej dohode, píše správa agentúry Reuters.

Americký prezident Donald Trump poslal v marci do Teheránu list. Vyzval v ňom Irán, aby rozhodol, či sa začnú nové rokovania alebo bude krajina znášať prísnejšie sankcie v rámci Trumpovej "politiky maximálneho tlaku". Iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí už odmietol ponuku na rozhovory, pričom ju označil za klamnú. Iránske ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok však uviedlo, že Teherán čoskoro odpovie na hrozby i príležitosti, ktoré list prináša.

História s USA

Arákčí v nedeľu skonštatoval, že Irán sa nebráni myšlienke rokovaní pre svoju "tvrdohlavosť", ale skôr pre históriu a skúsenosti, ktoré má s USA. Washington musí upraviť svoju politiku pred tým, ako sa Teherán zúčastní na rozhovoroch, zdôraznil minister. Trump počas svojho prvého funkčného obdobia v prezidentskom úrade v roku 2018 odstúpil od dohody medzi Iránom a veľmocami uzavretej v roku 2015. Podľa dohody sa zmiernili sankcie uvalené na Irán výmenou za obmedzenie jeho jadrových aktivít. Teherán v reakcii na to porušil podmienky dohody a výrazne napredoval v jadrovom vývoji, píše Reuters.

"Podľa môjho názoru sa pakt z roku 2015 v jeho súčasnej podobe nemôže obnoviť. Nebolo by to v našom záujme, pretože naša jadrová situácia výrazne pokročila a už sa nemôžeme vrátiť k predchádzajúcim podmienkam," podotkol Arákčí. "To isté sa dá povedať aj o sankciách druhej strany. Jadrový pakt z roku 2015 ale môže byť stále základom a vzorom pre rokovania," dodal minister. Západné mocnosti obviňujú Irán z toho, že sa snaží získať jadrové zbrane obohacovaním uránu až na 60 percent čistoty. Na zhotovenie atómovej bomby je potrebné obohatenie na 90 percent.