Dôrazné varovanie Európy: Trumpov exporadca má obavy z reálnej hrozby! USA môžu vystúpiť z NATO

John Bolton (Zdroj: SITA/AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

Trump v NATO nevidí výhody pre USA

Bolton, ktorý bol bezpečnostným poradcom Trumpa počas jeho prvého funkčného obdobia, odhaľil v rozhovore pre nemeckú týždenník Die Zeit, že Trump považuje NATO za nevýhodné pre USA. "V jeho ponímaní Američania len chránia Európu, zatiaľ čo z toho sami nič nemajú. Navyše, Európa za to podľa neho neplatí dosť," vysvetlil Bolton. "Trump rozumie len dolárom a centom. Nerozumie myšlienke, že NATO nás robí silnejšími spoločne."

NATO bolo už v roku 2018 na pokraji kolapsu

Bolton odhalil, že už počas samitu NATO v Bruseli v roku 2018 bol Trump len krôčik od historického rozhodnutia. "Krátko pred svojím prejavom ma zavolal k stolu, kde sedeli štátnici z celej Aliancie, a spýtal sa: 'John, máme to urobiť?'" Trump mal na mysli vystúpenie Spojených štátov z NATO. Bolton ho vtedy presvedčil, aby to neurobil. "Ale odvtedy mu to leží v hlave a chce to dotiahnuť do konca."

Európa by nemala posilňovať Trumpovu motiváciu

Bolton takisto varoval európskych lídrov pred snahami vybudovať vlastné obranné štruktúiry nezávislé od NATO. Podľa neho by mohli nevedomky poskytnúť Trumpovi argument, ktorý potrebuje na definitívne rozhodnutie. Nápad vytvoriť vojenskú alianciu v rámci EÚ podporujú viacerí európski politici vrátane pravdepodobného budúceho nemeckého kancelára Friedricha Merza.

"Keď počujem úzkosti o vytvorení samostatného európskeho obranného bloku, je to presne to, čo Trump potrebuje počuť, aby Spojené štáty z NATO vytiahol," upozornil Bolton. "Európa by mala urobiť všetko pre to, aby Trumpovi neponúkala voľnú cestu k vystúpeniu."

Boltonove slová sú varovaním pred možným geopolitickým otrasom, ktorý by mohol radikálne zmeniť bezpečnostnú rovnováhu sveta.