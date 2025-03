Premiér Fico po summite Európskej únie: Slovensko neprispeje Ukrajine, kritizuje ceny plynu

Robert Fico (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRUSEL - Štvrtkovému summitu Európskej rady (ER) v Bruseli podľa slovenského premiéra Roberta Fica dominovala téma Ukrajiny. Na tlačovej konferencii po skončení summitu zdôraznil, že vo vyhlásení podporenom 26 lídrami členských krajín EÚ nie sú žiadne ustanovenia, ktoré by SR k niečomu zaväzovali. Zopakoval, že SR žiadnu vojenskú pomoc v podobe darov Ukrajine neposkytne. Informuje o tom osobitný spravodajca.

Fico v súvislosti s iniciatívou šéfky diplomacie EÚ Kaji Kallasovej, podľa ktorej by mali členské štáty EÚ vyzbierať 20 až 40 miliárd eur ako finančnú výpomoc pre Ukrajinu, vyzdvihol "poctivú" prácu zástupcov a diplomatov SR. Aj vďaka ich príprave sa podľa neho podarilo presadiť do vyhlásenia paragraf, že Kallasovej návrh bude na báze dobrovoľnosti. SR sa na tejto zbierke nebude podieľať, dodal.

Lídri sa počas summitu stretli aj s generálnym tajomníkom Antóniom Costom. Fico zopakoval, že SR podporuje, aby sa počet stálych členov Bezpečnostnej rady OSN rozšíril. Pripomenul, že Slovensko v rokoch 2028-29 kandiduje za nestáleho člena BR OSN. Na stretnutí s Guterresom podľa Fica takisto zaznelo, že sa začína objavovať neúcta k inštitúciám, a síce fenomén, že krajiny majú záujem rokovať skôr bilaterálne.

EÚ podľa Fica stráca autoritu

"Tento problém s imidžom má aj Európska únia, pretože ak sa pozrieme na to, ako sa Spojené štáty americké pozerajú, tak neuznávajú inštitúcie, skôr uznávajú individuálne členské štáty Európskej únie," uviedol. K hlavám štátom a vlád sa pripojila aj šéfka Európskej centrálnej banky Christine Lagardeová. Podľa Fica sa diskutovalo o eurozóne a konkurencieschopnosti EÚ. Túto príležitosť využil na vystúpenie k téme cien energií.

"Chcem odmietnuť predstavu niektorých premiérov, ktorí hovoria, že čo už iné zostáva - že musíme pracovať s takými cenami, ako teraz máme a mali by sme plánovať do budúcnosti, že plyn bude stáť toľko, koľko stojí teraz. Ale my nemáme dôvod platiť za plyn 40 alebo 45 EUR za megawatthodinu len preto, že prezident Zelenskyj sa rozhodol zastaviť tranzit plynu smerom na západ cez Slovensko," podotkol Fico.

Tlak na zjednotenie verejného obstarávania

Na summite ER podľa neho zaznela aj zaujímavá myšlienka, ktorá sa týkala verejného obstarávania na úrovni Európskej únie. Na Európsku komisiu bol tlak, aby prišla s nejakým návrhom. Momentálne má každá krajina EÚ verejné obstarávanie upravené vlastnými zákonmi, hoci musia dodržiavať istý štandard EÚ, pripomenul.

Lídri neformálne diskutovali aj o ďalšom viacročnom finančnom rámci EÚ. Šéfka eurokomisie Ursula von der Leyenová má predložiť prvý návrh rozpočtu začiatkom tohto leta. Ako Fico zdôraznil, teraz je potrebné vysporiadať sa s finančnými prostriedkami vo výške 750 miliárd eur schválenými pre nástroj NextGenerationEU, ako aj s vyššími výdavkami na obranu a rozširovaním Európskej únie. V tomto smere sa najčastejšie hovorí o Ukrajine, čo podľa Fica "úplne zamieša karty".

Lacnejšie ceny energií v Európe by zaistil tranzit plynu cez Ukrajinu

Lacnejšie ceny energií v Európy by zabezpečilo obnovenie tranzitu plynu cez Ukrajinu. Uviedol vo štvrtok večer premiér SR Robert Fico (Smer-SD) po skončení samitu EÚ v Bruseli s odkazom na debaty venované konkurencieschopnosti. Informuje o tom spravodajca.

Lídri podľa neho v tejto časti rokovaní hovorili o eurozóne, eure a konkurencieschopnosti. Fico využil priestor na debaty, aby upozornil na problematiku vysokých cien energií, čo je podľa neho problém v celej Únii.

Fico pripomenul, že Európska komisia v tomto roku predložila viacero akčných plánov - pre čistý priemysel, automobilizmus či dostupné ceny energií. Skonštatoval, že eurokomisia prišla s troma okruhmi problémov, ktorým sa šéfovia vlád a štátov na samite venovali. Išlo o odstraňovanie regulačnej a administratívnej záťaže, znižovanie cien energií a mobilizácia súkromných vkladov, aby sa dostali do európskej ekonomiky.

Slovensko od plánu pre energie očakávalo viac

Priznal, že Slovensko od akčného plánu pre energie očakávalo podstatne viac a vyslovil sa za okamžité riešenie, nie strednodobé či dlhodobé plány. Za takéto riešenie považuje obnovenie tranzitu plynu cez Ukrajinu, čo by podľa neho viedlo k zníženiu cien energií v Európe.

Za zaujímavé označil diskusie o únii úspor a investícií, lebo platí, že v súčasnosti úspory Európanov sa kapitálovo zhodnocujú najmä v Spojených štátoch. Dodal, že v prípade Slovenska je možné sa obrátiť na dôchodcovské správcovské spoločnosti. Chce zistiť, či budú pripravené diskutovať o aktívnejšom využívaní a uvoľnení zdrojov sporiteľov po tom, ako vláda pripraví k tomu potrebné legislatívne podklady.

Taktiež zdôraznil, že z týchto úspor Slovákov by sa dali generovať investície do vojenského priemyslu, čo je v súlade s plánmi EÚ zvyšovať svoju bezpečnosť, alebo do výstavby nájomných bytov, či financovania infraštruktúry.

Budúci rozpočet EÚ musí zachovať kohéziu a vyrovnanie platieb

Pracovná večera štvrtkového summitu Európskej rady v Bruseli prebehla v znamení prvých debát o príprave viacročného finančného rámca (VFR) EÚ na roky 2028 - 2035. Potvrdil to premiér SR Robert Fico (Smer-SD) po skončení rokovaní. Slovensko podľa neho bude predovšetkým chcieť, aby sa zachovala kohézna politika a vyrovnávanie platieb poľnohospodárom, informuje spravodajca.

Fico pripomenul, že predseda Európskej rady António Costa účastníkov summitu upozornil, že ide iba o neformálne diskusie k budúcemu dlhodobému rozpočtu EÚ. Aj preto sa nerokovalo o žiadnych konkrétnych finančných prostriedkoch ani o tzv. "červených čiarach" jednotlivých členských štátov.

Premiér skonštatoval, že VFR po roku 2027 musí zohľadniť splácanie pôžičiek v celkovej výške 750 miliárd eur, ktoré EÚ vytvorila cez plán obnovy EÚ budúcej generácie (NGEU). Ročne to bude znamenať 20 až 30 miliárd eur. Ďalej VFR bude podľa neho musieť dbať na vyššie výdavky na obranu aj na rozširovanie EÚ, respektíve možné pristúpenie nových členských štátov, na ktoré by sa už tiež vzťahovali výdavky zo spoločného rozpočtu. "Predsedníčka Európskej komisie si chcela vypočuť prvé názory a na základe toho potom v júni predloží prvý návrh dlhodobého rozpočtu na diskusiu," ozrejmil Fico.

Slovensko chce chrániť regióny a poľnohospodárov

Na otázku, aké budú priority slovenskej vlády, keď sa bude debatovať o zvyšovaní či škrtaní rozpočtových kapitol VFR, premiér poznamenal, že na summit išiel s mandátom Výboru NR SR pre európske a zahraničné záležitosti. Podľa neho má pri tejto téme hovoriť o súdržnosti, aby sa kohézna politika v prospech rozvoja regiónov nezmenšovala, a tiež o ochrane potrieb slovenských poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky.

"Toto sú dva základné ciele, ktoré my sledujeme, pokiaľ ide o rozpočet. Nechcem teraz hovoriť o červených čiarach, nepoznáme ešte tie čísla, nevieme, kde to skončí. Priame platby sú na Slovensku na úrovni 80 percent z priemeru v EÚ. Každá krajina, ktorá má nižšie platby, sa ich snaží zvyšovať a vždy sa nájde nejaký kompenzačný mechanizmus," dodal slovenský premiér.