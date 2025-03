MIMORIADNY ONLINE Trump avizuje svoj telefonát s Putinom: Chceme zistiť, či dokážeme ukončiť túto vojnu!

Americký prezident Donald Trump (Zdroj: SITA/Photo/Alex Brandon)

WASHINGTON/KYJEV - Prezident USA Donald Trump v pondelok oznámil, že v utorok plánuje rozhovor s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Novinárov o tom Trump informoval počas letu z Floridy do Washingtonu, informovala agentúra AP.

6:54 Muža, ktorý je podozrivý z vraždy 31-ročného ukrajinského protiruského aktivistu Demiana Hanula, vzal v nedeľu súd v juhoukrajinskom meste Odesa na dva mesiace do vyšetrovacej väzby. V noci na pondelok o tom informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL). Hovorca prokuratúry v Odese spresnil, že zadržaným je 46-ročný dezertér z ukrajinskej armády, ktorý sa medzičasom k činu priznal.

6:45 Rusko dnes v noci opäť zaútočilo na Kyjev bezpilotnými lietadlami, uviedol v telegrame krátko po polnoci starosta ukrajinského hlavného mesta Vitalij Kličko. Zároveň uviedol, že ukrajinské sily protivzdušnej obrany sa snažia útok odraziť. Svedkovia agentúry Reuters počuli v niektorých častiach mesta výbuchy, ktoré zneli ako činnosť systémov protivzdušnej obrany. Ruská Astrachánska oblasť sa stala terčom nočného útoku ukrajinského dronu. Pri zásahu energetického zariadenia bol zranený jeden človek a vznikol požiar, informoval gubernátor juhoruskej oblasti Igor Babuškin. Neupresnil, o aký objekt išlo.

5:53 Rusko odmieta, aby boli na Ukrajine po ukončení vojny rozmiestnené akékoľvek zahraničné vojenské jednotky, nielen z krajín NATO. V mierovej zmluve bude Moskva požadovať neutralitu Ukrajiny a vylúčenie jej prijatia do NATO. Podľa agentúry Reuters to uviedol námestník ruského ministra zahraničia Gruško v liste Izvestija.

"Budeme požadovať, aby sa súčasťou dohody stali železné bezpečnostné záruky (pre Rusko)," povedal námestník. Podľa neho by súčasťou týchto záruk mal byť záväzok zo strany krajín Severoatlantickej aliancie, že Ukrajinu do paktu neprijmú.

Medvedev pripomenul, že Rusko nikdy nebude akceptovať prítomnosť vojenských krajín NATO na Ukrajine, čo opakovane tlmočilo francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi i britskému premiérovi Keirovi Starmerovi. "Opakovane im hovoríme, že mierové sily musia byť z krajín, ktoré nie sú členmi NATO," napísal Medvedev, pričom pripomenul, že vyslanie "desaťtisícov" vojakov bude v Moskve vnímať ako "vojenskú pomoc neonacistom v Kyjeve. To znamená vojnu s NATO". V tejto súvislosti Medvedev vyzval európskych lídrov, aby túto otázku konzultovali s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.

DPA podotkla, že lídri niektorých európskych krajín začali v poslednom čase často hovoriť o svojej pripravenosti vyslať na Ukrajinu mierové jednotky na monitorovanie režimu prímeria, ak sa takáto dohoda dosiahne. V Európe sú najaktívnejšími podporovateľmi tejto myšlienky Starmer a Macron.

Sergej Lavrov (Zdroj: SITA/Russian Foreign Ministry Press Service via AP)

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov tvrdí, že na ukončenie konfliktu na Ukrajine nie je potrebné nasadenie západných mierových síl. Podľa Lavrova Rusko v žiadnom prípade nebude akceptovať prítomnosť vojsk NATO na Ukrajine pod zámienkou, že sú to mierové sily. Okrem toho Kremeľ naďalej naznačuje, že v rámci mierových rokovaní uprednostňuje priamy kontakt so Spojenými štátmi. Ukrajinu a európske štáty sú v tomto procese odsúvané na vedľajšiu koľaj.

Po sobotňajšom stretnutí 29 svetových lídrov, ktoré sa konalo prostredníctvom videokonferencie, Starmer obvinil ruského prezidenta Vladimira Putina, že sa snaží "oddialiť" prímerie. V nedeľu Rusko kritizoval aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, podľa ktorého Moskva neprejavila záujem o ukončenie vojny, pričom poukázal aj na pokračovanie vlny náletov na ukrajinské mestá. "Tí, ktorí chcú, aby sa vojna čo najskôr skončila, takto nekonajú," napísal Zelenskyj v príspevku na sieti X.