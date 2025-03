Európania si môžu myslieť, čo chcú: Grónsko si vezmeme! Vance stupňuje svoje vyhrážky

Viceprezident USA James David Vance. (Zdroj: TASR/AP/Jose Luis Magana)

Viceprezident Vance spochybnil schopnosť Dánska riadiť Grónsko. "Dánsko, ktoré má nad Grónskom kontrolu, si neplní svoju úlohu a nie je dobrým spojencom," vyhlásil.

Bez obalu tiež naznačil americké územné ambície. "Prezident Trump sa nestará o to, čo si myslia Európania. Záleží mu na tom, aby boli v prvom rade uspokojené záujmy amerických občanov," povedal Vance.

"Dánsko nie je zlý spojenec," reagovala dánska premiérka Mette Frederiksenová, ktorú citoval denník The Copenhagen Post. "Nikdy sme neboli a ani nebudeme zlými spojencami," zdôraznila.

Podľa portálu americkej námornej pechoty Marines slúžilo v Afganistane viac ako 18 000 dánskych vojakov, pričom 43 z nich tam prišlo o život. V prepočte na počet obyvateľov išlo o najvyšší počet obetí spomedzi spojencov.

Trump opakovane deklaruje svoj záujem o Grónsko, ktoré je bohaté na nerastné suroviny a poskytuje strategickú polohu pri Arktíde. V nedávnych grónskych voľbách zvíťazil Jens-Frederik Nielsen, ktorý však vyhlásil, že ostrov sa nemieni stať súčasťou USA.

Napriek tomu Trump 13. marca pri stretnutí s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem uviedol, že "anexia Grónska je nevyhnutná pre medzinárodnú bezpečnosť". V reakcii na tieto slová vyšlo do ulíc hlavného mesta Nuuku približne 800 protestujúcich s grónskymi vlajkami a transparentmi s nápismi "Donúťte Američanov odísť" a "Nie sme na predaj", čím narážali na Trumpovu "ponuku" odkúpiť Grónsko.

Trumpov poradca smeruje do Grónska

Cez víkend vyšlo najavo, že americká delegácia na čele s poradcom pre národnú bezpečnosť Michaelom Waltzom a viceprezidentovou manželkou Ushou Vanceovou sa chystá navštíviť Grónsko. Grónsky premiér Mute Burup Egede označil ich návštevu za provokáciu.

V tomto napätom kontexte vyjadril predseda dánskeho parlamentného výboru pre obranu Rasmus Jarlov ľútosť nad tým, že sa Dánsko rozhodlo pre nákup amerických bojových lietadiel F-35. Ako informoval server Business Insider, Jarlov sa obáva, že USA by mohli Dánsku pohroziť ukončením podpory týchto strojov.

"Ako jeden z ľudí, ktorí v Dánsku rozhodovali o nákupe F-35, toho teraz ľutujem," priznal.

Jarlov reagoval na obavy, že stíhačky Lockheed Martin F-35 Lightning II môžu obsahovať "vypínač", ktorý by umožnil Spojeným štátom na diaľku vyradiť tieto stroje z prevádzky. Pentagon však popiera, že by lietadlá disponovali takouto funkciou. Dánskeho poslanca to však nepresvedčilo.

"Dokážem si predstaviť situáciu, keď USA budú od Dánska požadovať Grónsko a budú nám vyhrážať, že ak odmietneme, deaktivujú naše zbrane a nechajú Rusko, aby na nás zaútočilo," naznačil Jarlov.

Dánsko v roku 2016 oznámilo, že vynaloží približne tri miliardy dolárov na nákup 27 lietadiel F-35, ktoré nahradia zastaranú flotilu F-16. Jarlov v tom čase pôsobil ako predseda výboru pre obranu. Dánsko doteraz prevzalo 17 z objednaných stíhačiek.