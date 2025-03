Podvodníčka v Egypte ROKY okráda turistov z Česka a Slovenska! Polícia a súdy sú na ňu prikrátke

Hľadaná podvodníčka z Egypta Jaroslava Juráková, ktorá vystupuje aj pod menom Kamila Loudová/Kamila Tarat. (Zdroj: Policie České republiky, Getty Images)

Žena v stredných rokoch, ktorá vystupuje pod dvomi menami, okradla v Egypte už desiatky turistov. Zarážajúce na tom je, že túto nekalú a trestnú činnosť vykonáva už dlhé roky. Polícia aj súdy sú na ňu prikrátke. Novinkám prezradili niektoré poškodené osoby, ako ich dotyčná na dovolenke okradla.

Peniaze už nikdy nevidela

Najčerstvejší prípad pochádza ešte zo začiatku tohto roka. Istá Jitka Srpová sa vybrala do Egypta cez nemenovanú cestovnú kanceláriu. Podvodníčku Kamilu Loudovú, vystupuje aj ako Kamila Talat, poznala už štyri roky a vždy s ňou mala dobré skúsenosti. Zverila jej organizáciu celej dovolenky, a to bola chyba.

Tretieho januára priletela Jitka do Egypta a výlety s Kamilou mala podľa svojich slov naplánovať o deň neskôr. Kamila má trvalý pobyt v Hurghade, kde sa pred rokmi presťahovala.

"Prvý výlet bol naplánovaný na pondelok, no nevyrazili sme naň ani v utorok. V stredu mal vodič ochorieť. Vo štvrtok mi Kamila zavolala, že si zabuchla dvere od bytu, kde mala batoh aj peniaze. Ja som nemala hotovosť nazvyš, tak sme platili kartou. Večer mi mala vrátiť dlh cez cestovnú kanceláriu, lenže tam žiadne peniaze neboli. Potom mi hovorila, že ich vie priniesť do hotela, ale ani to nevyšlo. Bol to posledný deň nášho zájazdu," spomína Jitka.

Česká turistka Jitka upozorňuje na podvodníčku z egyptskej Hurghady. (Zdroj: Facebook/Jitka Odborná Pedikúra)

Po prílete domov do ČR neprišli Jitke žiadne peniaze. Kamila sa mala vyhovárať, že jej účet neumožňuje vykonať okamžité platby. "Opakovala mi, že nejde o podvod a že peniaze pošle po kamarátke. Ani to sa nestalo," doplnila poškodená.

Takéto podvody sa majú opakovať už roky. Jitka Srpová to odhalila po tom, ako sa chcela so svojou zlou skúsenosťou podeliť s ľuďmi v skupine zameranej na Egypt. V prepočte prišla o päťtisíc českých korun ( eur). Ako však zistila, nebola jedinou obeťou Kamily. Podvodníčka takto okráda turistov už roky.

"Po dlhšej dobe sa mi Kamila ozvala, že toto sa nerobí. Reagovala na to, že som zdieľala o nej informácie na sociálnych sieťach, že ide o podvod a aby si ostatní turisti u nej neobjednávali žiadne služby," priblížila.

Obeťou aj dlhoročná kamarátka s dieťaťom

Jana S. sa pozná s podvodníčkou už roky. Podľa nej takto funguje už vyše dvadsať rokov. Aj ona sa presťahovala do Egypta, no Kamilu pozná pod iným menom, a síce, ako Jaroslavu Jurákovú.

"V Hurghade som sa zoznámila s Jaroslavou v roku 2007. Potom sa mi narodilo dieťa, ktoré som sama vychovávala. Bola som na materskej. Pohádala sa s priateľom a bývala u mňa asi šesť týždňov. V tom čase mi vzala asi tisíc dolárov, ktoré som si odkladala na tri mesačné nájmy," spomína po rokoch Jana S.

(Zdroj: Getty Images)

Peniaze mala Jaroslava napokon kamarátke vrátiť. Podvodníčku k tomu donútil jeden známy poškodenej, miestny vplyvný podnikateľ, majiteľ prístavu v Hurhade, Mubarak. Jemu mala Jaroslava tiež dlhovať peniaze.

Stratégia Kamily/Jaroslavy je taká, že najprv pre záujemcov zorganizuje celý výlet, ktorý sa napokon aj uskutoční. Tak si vybuduje dôveru a turisti jej bez problémov pošlú zálohu za ďalší, ktorý naplánuje. "Potom sa ale odmlčí a peniaze sa poškodeným už nikdy nevrátia. Navyše drží u seba kópie pasov a vyhráža sa, že pokiaľ o nej nezmažú negatívne príspevky, zverejní ich citlivé informácie." Informovala o tom Katarína Zabot, ktorej podvodníčka dlhuje vyše 1 100 dolárov.

Súd vyhral, peniaze ešte nevidel

Poškodení nahlásili podvodníčku na políciu, pričom minimálne jeden prípad sa dostal aj na súd. Senior Juraj vysúdil dlžnú čiastku, ktorú ale doteraz neobdržal. Žalovaná je podľa verdiktu, ktorý zaznel v jej neprítomnosti, zaplatiť žalobcovi 40-tisíc korun ( eur). Splácanie s amalo začať už v polovici júna 2018, no doteraz neprišla žiadna čiastka.

"Obvodný súd pre Prahu 9 v súdenej veci vydal platobný rozkaz, ktorý sa však nepodarilo doručiť do vlastných rúk, preto bol zrušený," konštatovala justícia ešte v roku 2019. Pátranie po podvodníčke vyhlásila juhomoravská polícia ČR v máji 2024.