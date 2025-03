NEHORÁZNY čin turistu: Počas osláv VYSTÚPIL na miestnu pamiatku! Po zadržaní ho napadli ľudia z davu

Nemecký turista zadržaný mexickými policajtmi po tom, ako porušil zákaz a vystúpil na Kukulkánovu pyramídu. (Zdroj: X/José Díaz)

Počas osláv príchodu jari v Mexiku sa odohral na jednej z kultúrnych pamiatok veľký škandál. Ako informuje miestne médium Proceso, vo štvrtok 20. marca vystúpil jeden z turistov na Kukulkánovu pyramídu v Chichén Itzá. Miestni obyvatelia boli zhrození.

Prerušili oslavy

V priamej blízkosti pyramídy sa v tom čase malo nachádzať viac ako deväťtisíc návštevníkov. Jeden turistov sa rozbehol až priamo k historickej stavbe a začal vystupovať smerom hore.

🙄 🤦‍♀️ #ATENCIÓN | Turista alemán de 38 años, escaló la pirámide de #Kukulcán en #ChichénItzá, ignorando las reglas de conservación y causando indignación entre los presentes. pic.twitter.com/Z7lmii8IEX — La Jornada Estado de México (@JornadaEdomex) March 21, 2025

Celá oblasť bola monitorovaná miestnymi bezpečnostnými zložkami, preto bolo veľmi prekvapujúce, že delikventa nezadržali oveľa skôr. Muža začali prenasledovať, ale ten im utiekol. "Napriek tomu, že sme strážili celú západnú stranu, nejakým spôsobom sa mu podarilo prebehnúť okolo. Bol vo veľmi dobrej fyzickej kondícii. Nevedeli sme ho dobehnúť," povedal nemenovaný člen ochranky.

Nič mu nedarovali

Aj napriek tomu ho ďalej prenasledovali. Turista preliezol až na východnú stranu chrámu. Vtedy ho už zahliadla aj široká verejnosť, pričom video jeho úteku niekto uverejnil na sociálnych sieťach. Národnej garde v spolupráci so zamestnancami z Národného inštitútu antropológie a histórie (INAH) sa napokon podarilo delikventa dobehnúť a stiahli ho dolu.

Un alemán sube al Castillo de Chichén Itzá durante el fenómeno de Kukulcán y es agredido.



Un hombre de 38 años, originario de #Alemania, subió a la pirámide de Chichén Itzá el 20 de marzo de 2025, durante el fenómeno de #Kukulcán en el equinoccio de primavera, violando los… pic.twitter.com/ByT82zcw0E — José Díaz (@JJDiazMachuca) March 22, 2025

Počas zadržania sa turistovi ušlo aj niekoľko rán od rozzúreného davu. Dostal niekoľko kopancov a faciek. Údajne mu mal niekto z davu aj rozbiť hlavu. Neskôr počas vyšetrovania sa zistilo, že previnilec nie je žiadny mladík. Išlo o nemeckého turistu vo veku 38 rokov. Široká verejnosť žiadala za znesvätenie kultúrnej pamiatky väzenie, vyhostenie z krajiny alebo minimálne pokutu.

"Cudzinci prichádzajú do našej krajiny a dovoľujú si tu veci, ktoré vo svojej vlasti nerobia. Malo by to byť klasifikované ako štátny zločin a takáto osoba by mala byť okamžité vyhostená z Mexika," uviedol rozzúrený domáci obyvateľ po pozretí videa.

Mayská kultúra

Kukulkánova pyramída patrí medzi symbolické stavby, ktoré na území súčasného Mexika zanechali po sebe pôvodní obyvatelia. Jej hodnota je tak veľká, že ju zapísali aj do svetového dedičstva UNESCO. Akékoľvek jej porušenie je trestné.

Navyše v roku 2008 zaviedol INAH z dôvodu bezpečnostných opatrení a ochrane pamiatok s archeologickou, historickou alebo umeleckou hodnotou "zákaz výstupu na chrám". Sankcia sa pohybuje od päť do 50-tisíc mexických pesos (2 285 eur).