Odhalenie z USA! Trumpovi spolupracovníci TAJNE rokujú s rivalmi Zelenského

Volodymyr Zelenskyj (Zdroj: SITA/Sean Kilpatrick/The Canadian Press via AP)

Trumpovi spolupracovníci podľa troch ukrajinských poslancov a jedného republikánskeho zahranično-politického experta rokovali s opozičnou političkou a bývalou premiérkou Julijou Tymošenkovou a vysokopostavenými členmi strany Petra Porošenka, ktorý je bezprostredným predchodcom Zelenského vo funkcii hlavy štátu. Diskusie sa týkali hlavne toho, či by sa na Ukrajine rýchlo mohli konať prezidentské voľby. V čase vojnového stavu to ukrajinská ústava zakazuje a zástancovia tohto opatrenia hovoria, že voľby by mohli byť chaotické a nahrávať Rusku. Mnoho voličov slúži na fronte a milióny ďalších žijú v zahraničí ako vojnoví utečenci, časť krajiny sa nachádza po ruskej okupácii.

Zelenskyj je obľúbenejší než Porošenko alebo Tymošenková

Trumpovi spolupracovníci sú ale podľa serveru presvedčení, že Zelenskyj by vo voľbách prehral kvôli únave verejnosti z vojny a frustrácie z korupcie. Jeho podpora s postupujúcimi rokmi klesá, avšak po roztržke s Trumpom a jeho viceprezidentom J.D. Vancom z minulého piatka popularita Zelenského opäť vzrástla. Podľa posledného prieskumu má Zelenskyj pred ostatnými možnými prezidentskými kandidátmi pohodlný náskok. Je oveľa obľúbenejší ako Porošenko alebo Tymošenková, jeho najväčším možným rivalom by bol niekdajší veliteľ ukrajinských ozbrojených síl a súčasný veľvyslanec Ukrajiny v Británii Valerij Zalužnyj.

V neoficiálnych kanáloch sa hovorí o možnosti prezidentských volieb po uzavretí dočasného prímeria s Ruskom, ale ešte predtým, ako naplno začnú mierové rokovania. Na prezidentských voľbách na Ukrajine by mal záujem tiež Kremeľ, ktorý sa Zelenského chce zbaviť už roky, píše Politico.

Budú sa konať prezidentské voľby?

Tak Tymošenková, ako aj Porošenko alebo kyjevský starosta Vitalij Kličko sa verejne stavajú proti voľbám pred koncom bojov. Avšak "Porošenkovi ľudia a Julija hovoria s Trumpovými ľuďmi a stavajú sa do pozície niekoho, s kým by sa ľahšie pracovalo a kto by súhlasil s mnohými vecami, na ktoré Zelenskyj nekývne," povedal serveru Politico expert na zahraničnú politiku z americkej Republikánskej strany.

Zástupcovia Trumpovej administratívy dávajú v poslednom čase najavo, že Zelenskyj by mal odísť, ak plne nepristúpi na americký plán ukončiť vojnu rýchlo aj za cenu veľkých ústupkov zo strany Ukrajiny. To ešte zosilnelo po piatkovej roztržke v Bielom dome. Domáci oponenti ukrajinského prezidenta po nej verejne, no decentne hovoria, že životne dôležité vzťahy s Washingtonom treba napraviť. V Kyjeve je to považované za nepriamu kritiku Zelenského, ktorý už medzičasom dal najavo, že priebeh schôdzky v Oválnej pracovni bol poľutovaniahodný a že je pripravený pracovať s Trumpom na dosiahnutí mieru.

Americký prezident Donald Trump a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas stretnutia v Oválnej pracovni Bieleho dom. (Zdroj: TASR/AP/Mystyslav Chernov)

Trump zväčšil politický poplach

Analytik Ruslan Bortnik, šéf Ukrajinského politického inštitútu hovorí, že "sledujeme, ako sa niektoré politické frakcie dávajú do pohybu". Snažia sa podľa neho vytvoriť neformálne väzby či využiť kontakty, aké majú vo vnútri Republikánskej strany alebo v okruhu ľudí okolo Trumpa a signalizujú ochotu pracovať s Washingtonom.

Trumpovo rozhodnutie pozastaviť dodávky vojenskej pomoci Ukrajine len politický poplach zväčšilo a posilnili snaho o neformálne kontakty s "Trumpovým svetom," píše Politico. Podľa Bortnikova očakávane pomaly povoľuje "semknutie okolo vodcu", ku ktorému viedli Vanceove a Trumpove útoky na Zelenského, pretože vyplývajú na povrch možné dôsledky rozpadu vzťahov medzi Kyjevom a Washingtonom.