Vláda Českej republiky rozhodla o postupnom zvyšovaní výdavkov na obranu o 0,2 % HDP ročne

Petr Fiala (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

PRAHA - Česká vláda v stredu rozhodla o postupnom zvyšovaní výdavkov na obranu o 0,2 percenta HDP ročne až do roku 2030, keď by mali dosiahnuť tri percentá HDP. Po rokovaní kabinetu to v stredu oznámil premiér ČR Petr Fiala, informujeme podľa portálu iDnes.cz.