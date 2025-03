Ministerstvo zdravotníctva v ČR uznalo smrť dieťaťa po povinnom očkovaní: Rodina dostane trojmiliónové odškodné!

(Zdroj: Getty Images)

Ročná Anežka zomrela po podaní tretej hexavakcíny a vakcíny proti pneumokokom. Odškodné bolo stanovené vo výške jedného milióna korún pre každého z rodičov, ako aj pre brata zosnulej, informovalo idnes.cz. „Z oficiálnych zdrojov sme mali informáciu, že ministerstvo odškodnenia poškodeným pacientom a ich rodinám nepriznáva. S klientmi sme boli pripravení vziať prípad na súd. Som rada, že k tomu nemuselo dôjsť,“ uviedla advokátka Barbora Steinlauf.

Podpora sociálnej ekonomiky je kľúčová pre rozvoj regiónov (Zdroj: TASR/Adriána Hudecová)

Podľa slov hovorcu rezortu Jana Řežábka ministerstvo všetky doterajšie žiadosti o odškodnenie zamietlo a časť z nich v súčasnosti riešia súdy. V tomto prípade ale bolo náhrada priznaná ihneď a "výška bola stanovená po starostlivej úvahe s dôrazom na zásady slušnosti v zmysle paragrafu 2959 občianskeho zákonníka", dodal hovorca.

(Zdroj: Getty Images)

Anežka mala byť podľa rodičov pred očkovaním úplne zdravá a po predchádzajúcich vakcínach sa u nej neprejavili žiadne vedľajšie účinky. Po podaní tretej dávky hexavakcíny Infanrix hexa a tretej dávky vakcíny Prevenar 13 sa ale jej zdravotný stav náhle zhoršil a deň po podaní vakcíny 17. novembra 2022 prestala dýchať. Aj napriek okamžitej lekárskej pomoci a následnému prevozu do pražskej Fakultnej nemocnice v Motole dievčatko zomrelo na opuch mozgu.

Podľa lekárskej správy o úmrtí dievčatko zomrelo na opuch mozgu s podozrením na komplikácie po podaní očkovacej látky. „Zdravotné ťažkosti nastali do 72 hodín po očkovaní, pričom príčinou úmrtia bol edém mozgu v dôsledku kŕčov pri vysokej horúčke, vzniknutej buď pri skrytej infekcii, alebo po vakcinácii, alebo pri kombinácii oboch,“ uviedlo v rozhodnutí Ministerstvo zdravotníctva ČR. Hoci rodičia nevinia z úmrtia svojej dcéry priamo lekárov a uznali, že ich dcére už nemohli pomôcť, kritizovali nezrovnalosti v postupe štátnych úradov. Štátny ústav pre kontrolu liečiv v ČR uviedol, že neexistujú dostatočné dôkazy o súvislosti očkovania so smrťou dievčatka, no pozastavil výdaj vakcín danej šarže s vyjadrením, že sa pri podaní vakcíny objavili nežiaduce účinky. Už o mesiac na to ale podľa Denníka N boli vakcíny opäť vrátené do obehu.

Podľa odborníkov je tento prípad a jeho kompenzácia dôležitá aj pre širokú verejnosť, pretože ukázala, že aj vzácne nežiaduce účinky v podobe postvakcinačnej encefalitídy môžu byť uznané. Právna zástupkyňa rodiny uviedla, že ide o výnimočný krok ministerstva, ktorý môže mať dopad aj pre ďalšie prípady a je dôkazom, že je štát pripravený prevziať zodpovednosť za vážne následky, ktoré môžu byť spojené s podaním očkovacej látky. „Je to pre nás zadosťučinenie, že ministerstvo uznalo túto súvislosť. Žiť s tým, že nemôžeme hovoriť nič nahlas, pretože šírime špekulácie, je absurdné,“ dodala matka dievčatka. Ojedinelým prípadom sa budú zaoberať aj na nadchádzajúcom pediatrickom kongrese v Českých Budějoviciach.