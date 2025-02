Štúdia vedcov prišla na spojitosť vakcíny proti Covid-19 s vážnym syndrómom: Ľudia pociťovali tieto príznaky!

(Zdroj: Getty Images)

Štúdia výskumníkov z Yale University naznačila, že vakcíny proti ochoreniu Covid-19 mohli u niektorých ľudí vyvolať takzvaný post-vakcinačný syndróm. K príznakom patrila nadmerná únava, necitlivosť, mozgová hmla, nespavosť, nevoľnosť, búšenie srdca, hučanie v ušiach, závraty, bolesti svalov a dokonca aj biologické zmeny imunitného systému, informoval austrálsky news.com.au.

Tlačová beseda PS: Jednotný cestovný lístok podľa Smeru nebude fungovať, ale aspoň bude drahý (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

V štúdii je zároveň spomenutý fakt, že pacienti trpiaci PVS syndrómom boli výrazne obmedzení v podpore a záujme zo strany zdravotníkov, pretože tento stav nie je oficiálne uznaný zdravotníckymi orgánmi. Vedúci výskumník a imunológ z Yale University Dr Akiko Iwasaki by ale túto skutočnosť chcel zmeniť. V rozhovore pre britský Daily Mail uviedol, že s kolegami plánujú pokračovať vo výskume aj na väčšej vzorke obyvateľov pre potvrdenie súčasných zistení.

„Ľudia s PVS syndrómom sa cítili ignorovaní, pretože tento stav nie je medicínsky uznaný,“ upresnil. „Verím, že dôsledný vedecký výskum povedie k lepšej diagnostike, liečbe a zároveň prevencii tohto syndrómu. Tento výskum tak môže prispieť aj k transparentnosti a bezpečnejším vakcínam,“ dodal.

Tím vedcov pracoval s vzorkami krvi od decembra 2022 do novembra 2023 a výskumu sa zúčastnilo 42 ľudí s príznakmi PVS (29 žien a 13 mužov) a v kontrolnej skupine bolo 22 zdravých ľudí bez príznakov. Vedcom sa zároveň podarilo zistiť, že ľudia s post-vakcinačným syndrómom mali vyššiu hladinu koronavírusového proteínu v plazme. Tieto hodnoty boli dokonca vyššie ako u ľudí, ktorý trpeli takzvaným dlhodobým koronavírusom. Autor štúdie uviedol, že samotné mRNA vakcíny pravdepodobne nespôsobili, že proteíny zostanú v tele tak dlho, no upresnil, že takúto neskorú fázu expresie umožňuje niečo iné, čo v skutočnosti nevedia, čo to je.

Účastníci štúdie s PVS syndrómom vykazovali zníženú cirkulárnu pamäť a rozdiely v imunitných profiloch. Tím sa tiež zameral na ľudí s dlhotrvajúcim ochorením Covid-19, keďže symptómy PVS sa s ním prekrývajú. U účastníkov s PVS bola spozorovaná aj reaktivácia vírusu Epsteina-Barrovej.

Tieto výsledky štúdie budú predmetom ďalšieho skúmania vedcov, aby lepšie porozumeli stavu pacientov a informovali o nových, vhodných diagnostických a terapeutických prístupoch. Ďalšou fázou výskumu bude zistiť, nakoľko je tento stav rozšírený a kto je najviac ohrozený. Podľa Dr Gregoryho Polanda je hlavným obmedzením štúdie najmä jej malá vzorka, no údaje, ktoré vedci objavili, sú podľa neho mimoriadne zaujímavé.