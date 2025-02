Káhira odmietla Lapidov návrh o egyptskom spravovaní Pásma Gazy

Jair Lapid (Zdroj: SITA/Alexander Nemenov/Pool Photo via AP)

archívne video

Humanitárna pomoc prichádza do Pásma Gazy cez prechod Rafah. (Zdroj: Twitter/Israel Defense Forces)

"Akékoľvek predstavy alebo návrhy, ktoré obchádzajú konštanty egyptského a arabského postoja (k Pásmu Gazy)... sú odmietnuté a neprijateľné," povedal podľa štátnej tlačovej agentúry MENA hovorca egyptského ministerstva zahraničných vecí Tamim Khalaf.

Obnova enklávy

Podľa Lapida by Káhira kontrolovala enklávu na najmenej osem rokov "s možnosťou predĺženia na 15 rokov", pričom výmenou za jej spravovanie by Egypt nemusel splácať svoje zahraničné dlhy. Tie by za neho splácalo "medzinárodné spoločenstvo a regionálni spojenci", uviedol v utorok Lapid. Počas tejto egyptskej správy by nastala obnova enklávy a vytvorili by sa podmienky na jej ďalšie fungovanie, dodal izraelský opozičný líder.