Hamas odovzdal Červenému krížu telá štyroch izraelských rukojemníkov: Izrael prepustil palestínskych väzňov

Oslobodení palestínski väzni prichádzajú do pásma Gazy po prepustení z izraelského väzenia (Zdroj: SITA/AP Photo/Abdel Kareem Hana)

Aktualizované 7:20 - Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk v stredu odmietol ako nezákonné návrhy na "anexiu" alebo nútený presun Palestínčanov z palestínskych území. Podľa neho predstavujú hrozbu pre celý región. Informuje agentúra AFP.

"Musíme sa postaviť proti akejkoľvek normalizácii nezákonného správania vrátane návrhov na anexiu alebo násilný presun," povedal Türk na zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva. Takéto návrhy by "mohli ohroziť mier a bezpečnosť Palestínčanov a Izraelčanov a širšieho regiónu," varoval komisár OSN.

7:15 - Palestínske militantné hnutie Hamas vo štvrtok vyhlásilo, že Izrael "nemá inú možnosť ako začať" rokovania o druhej fáze prímeria v Pásme Gazy. Informuje o tom správa z agentúry AFP.

"Nariadili sme synchronizáciu procesu odovzdávania tiel nepriateľských zajatcov s prepustením našich hrdinských väzňov," uviedol Hamas na platforme Telegram.

Hamas potvrdil odovzdanie štyroch tiel Červenému krížu

Odovzdanie tiel potvrdil aj predstaviteľ Hamasu. "Štyri telá boli pred chvíľou odovzdané a čakáme na prepustenie palestínskych väzňov," uviedol. Izrael má podľa dohody prepustiť stovky Palestínčanov.

archívne video

Izraelská armáda objavila tunely, v ktorých Hamas zadržiaval rukojemníkov (Zdroj: Twitter/Israel Defense Forces)

Telá rukojemníkov budú podľa spravodajského portálu The Times of Israel (TOI) prevezené do Izraela na identifikáciu. Hovorkyňa izraelského ministerstva zdravotníctva uviedla, že forenzní experti sa tiež budú usilovať určiť príčinu smrti izraelských rukojemníkov, informuje stanica BBC.

Hamas tentokrát odovzdal telá rukojemníkov bez verejných ceremónií. Predošlé odovzdanie tiel štyroch rukojemníkov z 20. februára sprevádzali ceremónie Hamasu, ktoré Izrael aj medzinárodné spoločenstvo odsúdili. Hamas totiž vystavil rakvy so zosnulými na pódiu a na každú z nich položil fotografiu obetí. Na plátne za rakvami vyobrazili zakrvavenú podobizeň izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Izrael v sobotu v reakcii zablokoval prepúšťanie stoviek palestínskych väzňov a požadoval, aby Hamas tieto ceremónie zastavil.

(Zdroj: SITA/AP Photo/Abdel Kareem Hana)

Predstaviteľ palestínskeho militantného hnutia v stredu oznámil, že "odovzdanie (rukojemníkov) sa uskutoční bez prítomnosti verejnosti, aby sa predišlo tomu, že okupanti nájdu akúkoľvek zámienku na zdržanie alebo sťaženie (procesu)". Kancelária izraelského premiéra následne potvrdila, že telá rukojemníkov budú odovzdané "dohodnutým postupom a bez ceremónií Hamasu".

Výmenou za štyroch zosnulých rukojemníkov by mal Izrael prepustiť 602 palestínskych väzňov, ktorých prepustenie bolo naplánované na minulú sobotu. Predstaviteľ Hamasu uviedol, že skupina 23 palestínskych žien a detí bude prepustená po tom, čo Izrael overí identitu odovzdaných tiel rukojemníkov, informuje stanica BBC.

Ide o posledné prepustenie rukojemníkov a palestínskych väzňov v rámci prvej fázy dohody o prímerí v Pásme Gazy, ktorá vstúpila do platnosti 19. januára, informuje stanica CNN. V rámci prvej fázy prímeria má Hamas prepustiť 33 izraelských rukojemníkov výmenou za 1904 palestínskych väzňov.

Izrael prepustil viac ako 600 palestínskych väzňov

Izrael v noci na štvrtok prepustil viac ako 600 palestínskych väzňov z izraelskej väznice Ofer na okupovanom Západnom brehu Jordánu. Tisícky Palestínčanov sa zhromaždili v meste Ramalláh, aby privítali prepustených väzňov. Stalo tak krátko po tom, čo palestínske militantné hnutie Hamas odovzdalo pracovníkom Červeného kríža telá štyroch izraelských rukojemníkov. Informovala agentúra AFP.

K prepusteniu stoviek väzňov malo dôjsť už minulú sobotu. Izrael však prepustenie odložil v reakcii na priebeh odovzdávania tiel izraelských rukojemníkov. Hamas počas odovzdávania tiel pracovníkom Červeného kríža vystavil štyri rakvy so zosnulými na pódiu a na každú z nich položil fotografiu obete. Na plátne za rakvami vyobrazili zakrvavenú podobizeň izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Izrael v sobotu v reakcii zablokoval prepúšťanie stoviek palestínskych väzňov a požadoval, aby Hamas tieto ceremónie zastavil. Izrael ale aj medzinárodné spoločenstvo tieto ceremónie odsúdili.

(Zdroj: SITA/AP Photo/Jehad Alshrafi)

Stanica BBC informovala, že nie sú jasné identity väzňov alebo za aké trestné činy boli odsúdení. Taktiež nie je známy počet prepustených väzňov. BBC ešte pred samotným prepustením tvrdila, že medzi prepustenými Palestínčanmi by malo byť viac ako 400 Gazanov, ktorých izraelské sily zadržali počas viac ako 15-mesiacov trvajúcej vojny v Pásme Gazy, a 50 väzňov, ktorých Izrael odsúdil na doživotné tresty.

Ide o poslednú výmenu rukojemníkov a väzňov v rámci prvej fázy prímeria v Pásme Gazy, ktoré vstúpilo do platnosti 19 januára, Počas tejto fázy mal Hamas prepustiť 33 izraelských rukojemníkov výmenou za 1904 palestínskych väzňov.

Prvá 42-dňová fáza skončí v sobotu a podľa agentúry Reuters stále nie je jasné, či dôjde k predĺženiu, ktoré by mohlo viesť k prepusteniu ďalších z 59 zostávajúcich rukojemníkov, alebo či sa môžu začať rokovania o druhej fáze tejto dohody o prímerí.