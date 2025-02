MIMORIADNE Svet smeruje k veľkému obratu Trumpa! Ukrajina môže ďalej bojovať s pomocou USA: Čo je za tým?

(Zdroj: SITA/Tetiana Dzhafarova/Pool Photo via AP, SITA/Pool Photo via AP)

WASHINGTON/KYJEV - Ukrajinská vláda dnes posúdi text dohody so Spojenými štátmi, ktorá by mala umožniť vytvorenie investičného fondu na obnovu krajiny po vojne. Táto dohoda, ktorá je predmetom rokovaní medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, má potenciál zásadne ovplyvniť ekonomickú budúcnosť Ukrajiny a jej vzťahy s USA, pričom obsahovať má aj bezpečnostné záruky.

"Vláda dnes prerokuje text tejto dohody a splnomocní ministrov, aby ju podpísali," povedal ukrajinský premiér Denys Šmyhal podľa serveru RBK-Ukrajina. Samotný podpis sa podľa predsedu vlády uskutoční po tom, ako sa prezidenti dohodnú na bezpečnostných zárukách. "Za prítomnosti prezidentov zástupca vlády podpíše tento predbežný dohovor," dodal.

Dohoda predpokladá, že USA sa zapoja do ťažby nerastného bohatstva Ukrajiny, pričom výnosy z tejto činnosti budú smerovať do novovytvoreného fondu. Tento fond by mal byť spoločný pre obidve krajiny a bude sa používať na investície do obnovy Ukrajiny, čo by mohlo výrazne podporiť jej ekonomiku, ktorá utrpela veľké škody počas vojny. Ukrajina sa zaviazala, že z týchto príjmov vyčlení 50 percent na projekty v krajine.

ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (Zdroj: SITA/Tetiana Dzhafarova/Pool Photo via AP)

Zelenskyj počas rokovaní zdôraznil, že dohoda by mala byť prospešná pre obidve strany, pričom USA by mali získať isté výhody z ťažby nerastných surovín na Ukrajine, ktoré by zároveň prispeli k stabilizácii ukrajinskej ekonomiky.

Nasadenie mierových jednotiek?

Avšak, súčasťou dohody sú aj bezpečnostné otázky. Ukrajinský prezident Zelenskyj pôvodne odmietol verziu dohody, ktorá neobsahovala konkrétne bezpečnostné záruky. Konečný text dohody je podmienený vyjednávaním o týchto zárukách a o podiele Spojených štátov v fonde, čo bude predmetom ďalších rokovaní. Ukrajinská strana sa obávala, že pôvodná verzia nezaručovala dostatočnú ochranu pred vonkajšími hrozbami, najmä zo strany Ruska.

Trump, ktorý potvrdil, že Zelenskyj v piatok navštívi Washington, sa vyjadril, že ukončenie konfliktu na Ukrajine si vyžaduje nasadenie mierových jednotiek. To je však otázne, keďže Rusko už v minulosti odmietlo akékoľvek nasadenie jednotiek NATO na území Ukrajiny.

Americký prezident Donald Trump (Zdroj: SITA/Photo/Alex Brandon)

Dohoda by mala tiež umožniť USA podiel na ťažbe vzácnych nerastných surovín Ukrajiny, pričom Trump podľa stanice CNN uviedol, že táto spolupráca by mohla priniesť "až 350 miliárd dolárov, vojenské vybavenie pre Ukrajinu a právo bojovať ďalej". Denník The Financial Times v utorok informoval, že k dohode na podmienkach vyjednávači dospeli po tom, čo americká strana upustila od svojej požiadavky, aby USA z tohto projektu získali potenciálny príjem vo výške 500 miliárd dolárov.

Aj keď ešte zostávajú nevyriešené detaily, ako bude vyzerať podiel USA na fonde a aké konkrétne podmienky budú platné pre "spoločné vlastníctvo" ťažby, dosiahnutie dohody medzi oboma stranami by mohlo znamenať kľúčový krok v ukrajinsko-amerických vzťahoch. Očakáva sa, že tieto otázky sa budú ďalej riešiť v ďalších rokovaniach. Takisto Rusko je podľa Putina ochotné ponúknuť Spojeným štátom a ďalším krajinám účasť na ťažbe strategických nerastných surovín, okrem iného aj na okupovaných častiach Ukrajiny.